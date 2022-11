VIDEO: Sergio Massa negó tener poderes jedi

El ministro de Economía Sergio Massa se refirió al video que se hizo viral hace unos años, en el que parece que el funcionario mueve una botella con la mente. Fue en medio de la Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), en un momento donde el funcionario hablaba sobre las lluvias que caerían en el país en los próximos días. Entre risas, el ministro afirmó que no lo sabe por tener “poderes” si no por seguir los mapas satelitales del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

“No soy vidente ni mucho menos, sino que una de las costumbres que me tuve que tomar en los últimos 45 días es seguir los mapas satelitales de lluvias (...) No digan que anticipé lluvia, lo de la botella es mentira, no la volteé con la mirada”

La aclaración que hizo el funcionario hizo referencia al video que se hizo viral años atrás, en el que durante un sesión en la Cámara de Diputados, mientras exponía Graciela Camaño, se lo ve a Massa mirando fijamente una botella de agua hasta que repentinamente comienza a moverse sola y termina cayendo, al tiempo que Massa sonríe, como si la hubiera movido con su mente a la manera de los Jedi, los guerreros de la popular saga Star Wars quienes tienen el don de la telekinesis.

El momento se hizo viral e inspiró el video en chiste que hizo el youtuber Radioactive Man, quien compara a Massa con los personajes de otra saga de ciencia ficción: "Mátrix".

En los últimos meses, el ministro de Economía anunció que contaría qué es lo que realmente pasó con la botella en una entrevista próxima en El Método Rebord, el programa de Youtube conducido por Tomás Rebord. “Cuando vaya lo voy a contar”, prometió el funcionario.