Luis Juez: "Alberto Fernández no puede retar a ni a su perro Dylan"

Luis Juez le contestó al presidente Alberto Fernández luego de que este le exigiera, a través de un tuit, que se retracte por sus dichos en el programa de Mirtha Legrand. En dicho programa, Luís Juez había afirmado que “ningún argentino puede decir que la democracia le cambió la vida”.

“Alberto Fernández no puede retar a ni a su perro Dylan, mira si me puede pedir a mí que me rectifique. Tiene que lavarse la boca con lavandina antes de hablar de mi. Puedo ser un lengudo pero soy un tipo honorable, no escondo ni me agacho, siempre voy de frente y digo lo que opino. Si estos delincuentes creen que la democracia es tener este estándar de vida están totalmente equivocados, mi viejo soñaba con otra Argentina”, sentenció el senador de la Nación por Juntos por el Cambio en declaraciones radiales a FM Delta.

Juez aprovechó la ocasión para explicar sus dichos, y dejó en claro que no fueron dichos contra la democracia. “No se entiende qué pelotudo piensa que quiero volver al ´76. Tengo 59 años, fui a votar el 30 de octubre del ´83, fue mi primer voto. Milite en el peronismo desde el ´82 cuando todavía no había vuelto la democracia. No tengo que rendir la elección de derechos humanos como un montón de tipos que se hicieron millonarios hablando de los pobres”, disparó el senador, quien sugirió que, más allá de aceptar el órden democrático como superador del órden dictatorial de los setentas y principios de los ochentas, es necesario “plantearse otras metas”.

“Si no me planteo otras metas no puedo sentir orgullo de que la mitad de los argentinos sean pobres. No sé qué hicimos con la democracia, pero tenés una casta política que se enriqueció, sindicalistas que andan en autos carísimos, empresarios que se hicieron millonarios con un pueblo hambreado” explicó Juez.

A su vez, el cordobés lanzó un mensaje de cara a las elecciones del año que viene, y habló de la necesidad de “aprender” y “hacer autocrítica”. “Vamos a tener un escenario muy complejo el año que viene cuando ganemos. Todos estos sindicalistas que están durmiendo la siesta, el año que viene se van a activar y vamos a tener quilombo. Tenemos que aprender de experiencias pasadas y animarnos a decir las cosas como son, fortaleciendo nuestras virtudes, acompañándonos y dando aliento”.

Los detalles de la polémica

El sábado, en el programa de Mirtha Legrand, Juez fue rápidamente interpelado por la periodista española Pilar Rahola, luego de afirmar que la democracia no le había cambiado la vida a ningún argentino. “Yo no puedo aceptar esa frase, perdóneme. La democracia siempre salva la vida respecto a la dictadura”, señaló Rahola, contundente. Juez, rápidamente intentó explayarse en su comentario para justificar su declaración. “Estoy diciendo que, si comparamos el estándar de vida de 40 años atrás con el de ahora, sinceramente, con la mano en el corazón, si queremos hacer una profunda autocrítica... Si no vamos a hacer una autocrítica, no vamos a arrancar nunca”.

Luego de que las declaraciones de Juez se hicieran virales en redes y en la prensa, causando debates e indignación, el presidente Alberto Fernández criticó duramente los dichos del senador en un tuit. “Los dichos de Luis Juez son una falta de respeto a la historia de nuestro país y a quienes dejaron la vida para que la Argentina sea de todas y todos. Poner en cuestionamiento la democracia es retroceder 40 años a los peores días de nuestra historia”, señaló el mandatario. “Porque la democracia sí nos ha mejorado la vida. Y como es perfectible, seguiremos fortaleciéndola para vivir cada día en una Argentina mejor. De hecho, gracias a ella, Luis Juez ha hecho su carrera. Espero que se retracte. Dentro de la democracia, lo que quieran. Afuera, nada”, concluyó.

por R.N.