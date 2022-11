Ruckauf sobre Cristina Kirchner: "quiere ser la única lapicera"

El ex vicepresidente, Carlos Ruckauf, habló sobre las el panorama de cara a las elecciones del año que viene. “No veo a Cristina Fernández de Kirchner candidata, creo que lo que hace es una acumulación de poder, quiere ser la única lapicera en el oficialismo y designar una fórmula presidencial, que le permita al Frente de Todos perder por la menor diferencia y ella postularse como senadora para desde ahí conducir la oposición al siguiente gobierno”, analizó el x ministro de Relaciones Exteriores y ex gobernador bonaerense, quien anteriormente había llegado a vaticinar que el oficialismo saldría "tercero" en las próximas elecciones.

Ruckauf, ahora en rol de analista político e internacional, opinó que la estrategia del oficialismo de cara a 2023 es “fortificarse en la Provincia de Buenos Aires” y “construir una oposición en las elecciones que sigan”. La candidatura de Cristina es uno de los temas que tiene en vilo al electorado. Mientras que su propio hijo, el diputado Máximo Kirchner, relativizó la posibilidad de que la actual vicepresidenta se lance en la búsqueda de un tercer mandato presidencial, varios funcionarios, como la senadora del Frente de Todos, Juliana Di Tulio, o el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés "Cuervo" Larroque, confían en ese escenario. La vicepresidenta encabeza el evento por el Día de la Militancia en el Estadio Único de La Plata, y hay expectativa de que anuncie su candidatura presidencial.

Ruckauf desestimó esta posibilidad y no augura un buen año para el oficialismo en 2023. “Es claro para cualquiera, que no sea obtuso, que cuando un gobierno arrastra un proceso de destrucción del salario y las jubilaciones como el de Alberto Fernández no tiene la posibilidad de ser reelecto”; sentenció Ruckauf, quien agregó que si bien “todo el oficialismo arrastra las dificultades del actual gobierno, el presidente Alberto Fernández tiene sobre sí el impacto mayor de rechazo”.

También se refirió a cómo ve a los distintos sectores de la oposición de cara a los próximos comicios. “Cuando uno habla con la gente, yo hablo mucho con jóvenes, los votos están divididos entre Javier Milei y Myriam Bregman, van a elegir lo que esté en contra de la política actual. Hay un error de análisis por parte de muchos dirigentes de Juntos por el Cambio que creen que el voto a Milei es un voto en materia económica, pero es contra de la casta”, concluyó Ruckauf.



por R.N.