Quién es Clara Muzzio, la vice elegida por Jorge Macri

“Estoy muy contenta sobre el anuncio. Tanto con Horacio Rodríguez Larreta como con Jorge Macri veníamos conversando. Recibí la noticia el lunes, estaba justo con mi bebé. Para mí es un honor y una gran responsabilidad, y me halaga recibir esta distinción”, expresó la actual ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de CABA, Clara Muzzio, quien acompaña ahora al ex intendente de Vicente López, y ganador de la interna de JXC en la Ciudad, en el binomio que peleará por retener ese bastión PRO en las generales de octubre .

“La conversación con Jorge tuvo que ver con que vengo representando 16 años de gestión en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Empecé de muy chica en el gobierno de Mauricio Macri siendo pasante, y fui haciendo toda la carrera. Y después con Horacio, que creyó en mí para ser secretaria y después ministra. Y principalmente Jorge (Macri) rescató mi historia y mi vocación de servicio, y ser alguien que es original del PRO”, agregó Muzzio sobre los motivos que inclinaron la balanza a su favor en una lista donde primaban las mujeres.

Sonaban los nombres de Soledad Acuña, ministra de Educación; así como también el de Carmen Polledo, secretaria para la Igualdad de Género y Asuntos Institucionales; Gladys González, senadora nacional del PRO por la provincia de Buenos Aires alineada con el larretismo (este año se le termina su mandato en la Cámara Baja); pero se apuntaba también Waldo Wolf, quien ahora podría sumarse como ministro en caso de una victoria.

“El foco mío hoy sigue siendo el espacio público, pero a medida que esto vaya avanzando, y si los vecinos nos eligen, tendré que tomar este rol que es más legislativo e integral, pero queremos seguir pensando juntos en ver cómo solucionamos los problemas del presente, pero también preparando la ciudad para el futuro. Seguir garantizando mayor autonomía en la ciudad, con proyectos de transformación urbana como el viaducto Mitre. Hay un montón de proyectos que me llenan de entusiasmo, para fortalecer cada barrio”, puntualiza Muzzio, quien fue madre por tercera vez en 2022.

“Es complejo conjugar el rol de madre con todo esto, pero se puede. Creo que todas las mujeres que somos madres, que tenemos una vocación, que queremos desarrollarnos, podemos hacerlo. Por supuesto que se necesita contención, compañeros y compañeras de trabajo que entiendan estas necesidades. Una vez que se saca el rol de ministro o el que uno emprenda, es llegar a casa y hacer la tarea con los hijos. En mi caso, tengo dos hijas, una de diez y otra de ocho años, y un bebe de un año que tiene síndrome de down. Y lo llevo con muchísimo amor, soy muy optimista, pero también hay un momento donde uno puede sentir dolor, pero no por eso uno es menos funcional o menos operativo. Uno aprende a vivir en alegría y seguir haciendo lo que a uno lo apasiona. Yo tengo una enorme vocación de servicio y quiero seguir desarrollando eso, más allá de las circunstancias que a uno le toca vivir”, confió la ministra en una entrevista radial con Delta 90.3.

“Mi hijo más chico se llama Benjamín. Me enteré de su condición durante la novena semana del embarazo, cuando me hice un test genético donde se estudian distintas cuestiones y salió que tenía síndrome de down. Con su papá, Jorge, decidimos seguir adelante con el embarazo y estamos felices. Es un gran desafío en esta vida y me da una fortaleza para salir adelante, tomando una bandera que yo no había explorado, así que me van a encontrar en la ciudad luchando por garantizar los derechos de las personas con discapacidad”, contó la candidata a vicejefa de gobierno.

“Tengo una red de contención familiar muy grande y en el trabajo trabajamos en equipo, donde ponemos todo todos los días. El trabajo del espacio público es 24/7, ya sea con la parada de colectivo, con la calle, con la luz. Ahí estamos día y noche, todos los días. Y es una gran responsabilidad, si los vecinos nos eligen, tomar este nuevo rol en el gobierno”, señaló.

“En términos políticos, hoy tenemos un desafío grande, que es hacer que Patricia Bullrich siga sumando la mayor cantidad de votos en nuestra interna y seguir consiguiendo la consolidación de votos de Juntos por el Cambio. Todo ello para que Patricia llegue a la Presidencia de la Nación, y en la Ciudad de Buenos Aires para seguir ratificando la elección que hicimos, porque nunca antes Juntos por el Cambio sacó tantos votos en la ciudad, es una reafirmación y una creencia que venimos haciendo las cosas bien", concluyó Muzzio.

