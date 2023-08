Uno por uno, quiénes serían los ministros de Javier Milei

Empiezan a asomarse los primeros nombres de un eventual Gabinete de Javier Milei. Algunos, claro, son una verdadera sorpresa. Por ejemplo, quien sería ministro del Interior en el caso de un eventual gobierno del libertario. “Va a ser un tipo que vive en el exterior. Es un amigo, con capacidad para relacionarse con políticos y una bella persona”, dijo el libertario en una entrevista con Eduardo Feinmann, sin aclarar el nombre y jugando con el misterio.

Pero por lo que pudo averiguar NOTICIAS, esa persona sería Guillermo Francos, ex diputado, histórico gerente de Corporación América y, lo que es aún más llamativo, fue funcionario del gobierno de Daniel Scioli en Buenos Aires, como presidente del Banco Provincia. Quizá no debería sorprender tanto: el propio Milei trabajó en Fundación Acordar, un think thank financiado por el sciolismo, e incluso ayudó al motonauta durante su campaña presidencial del 2015.

Otro hombre importante de la Corporación América que se prepara para un cargo es Nicolás Posse. Este caso es llamativo. El libro “El Loco” reveló que fue él quien juntó los aportes de los empresarios a la campaña de Milei en el 2021 y en la presente, quien se encargaba de armarle reuniones con figuras del círculo rojo y tarifarlas. Luego de la publicación del libro, el 1 de julio, sucedió algo curioso, como contó la periodista Victoria De Masi en ElDiarioar: la empresa en la que trabaja le dio una licencia sin goce de sueldo por “conflicto de intereses”. De cualquier manera, parece haber sido una apuesta que le salió bien a Posse. Hoy es el jefe de los equipos técnicos del espacio y se prepara para asumir un cargo “técnico” en un eventual Gabinete.

Para el área económica hay algunos nombres en danza. Emilio Ocampo, un hombre de las finanzas que es el autor del plan de dolarización que impulsa Milei, confirmó que se sumará. También van sumando adhesiones otros hombres en esta área. El mencionado Rodríguez es uno, y el otro Héctor Rubini, un economista de bajo perfil pero que en el mundo liberal es bastante conocido. En este rubro, sin embargo, habría una sorpresa más. Es que una fuente calificada en el peronismo asegura que Guillermo Nielsen, hoy embajador en Arabia Saudita, sería el hombre de Milei en su relación con el FMI. Es verdad que tiene algún sentido.

El diplomático fue secretario de Finanzas durante el gobierno de Néstor Kirchner, y quien comandó la reestructuración de la deuda ante el Fondo junto a Roberto Lavagna. Una curiosidad: Nielsen iba a ser también el ministro de Economía de Alberto Fernández, pero CFK, que no lo digiere por su impronta liberal, no se lo aceptó. Aunque el embajador rechazó contestar las preguntas de este medio, en LLA confirman que el lunes después de las elecciones se abrió un canal de diálogo con el organismo internacional.

Sobre el destino de Ramiro Marra también hay misterio. Luego de una pobre elección en CABA -12,98%, casi 20 puntos menos que Milei-, en el espacio liberal algunos sugieren que ya está trabajando para obtener un lugar en ese eventual Gabinete. Oscar Zago, legislador porteño y candidato a diputado, lo tiene más claro: dice tener arreglado con el libertario su futuro como jefe de bloque en la Cámara baja.

Diana Mondino, una economista liberal que va de candidata a diputada, iría a de canciller, Victoria Villarruel, quizá vicepresidenta, sumaría a ese rol el ministerio de Seguridad, y Sandra Pettovello, una periodista especializada en el mundo del coaching, a Capital Humano -una nueva cartera que podría aglutinar las de Salud y Desarrollo Social-, y Matías Krause a Educación. En total, busca recortar los ministerios a ocho. Además de los mencionados, serían el de Infraestructura y el de Justicia. Para ninguno tiene aún una persona definida.