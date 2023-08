El regreso fugaz de Marcos Peña

Entre la militancia, en el búnker de Parque Norte, el domingo 13 de las PASO, NOTICIAS divisó a Marcos Peña, el ex jefe de Gabinete de Mauricio Macri que se corrió del foco mediático y dirigencial tras la derrota del 2019. Desde hacía mucho tiempo que el ex funcionario no aparecía y sin embargo esa noche volvió a acercarse al círculo rojo del PRO.

Desde ese momento se habilitó una duda en Juntos por el Cambio. ¿Qué hacía allí el otrora super poderoso funcionario? A muchos les llamaba la atención con qué libertad entraba y salía del salón VIP donde estaban los dirigentes que esperan el resultado de las PASO. “Vino como militante. Nunca dejó de serlo”, explica una fuente del PRO. Y agrega: “No tuvo funciones en esta campaña, ni de comunicación ni de asesoría política”.

Estuvo, esa noche de domingo, con viejos amigos. Se lo vio sonriente junto al encargado de la comunicación de Macri, Gustavo Gómez Repetto, y luego escuchando los discursos ganadores de Patricia Bullrich y Jorge Macri.

El ex jefe de Gabinete, sindicado en muchas oportunidades como uno de los máximos responsables del fracaso de la gestión macrista, decidió correrse de la política. “Fue un fuerte desgaste. Tuve que meterme adentro. Eso me llevó a diversos procesos terapéuticos, a publicar un paper donde planteo la necesidad de mirar esa parte humana del liderazgo”, explicó este año en un podcast sobre liderazgo que conduce.

De hecho, en su cuenta de Twitter, que tiene casi 800 mil seguidores, apenas se ocupa de promocionar ese podcast que nombró Proyecto 77. Pero no hay ni interacciones políticas, ni siquiera le pone "me gusta" a algún mensaje. Es solamente una cuenta que difunde quienes son cada uno de los invitados que pasan por su programa.

Este domingo 13 se reencontró con muchos de los dirigentes con los que compartió gestión. Fue una reconexión con la política, después de cuatro años, pero nadie garantiza que vuelva a meterse en el barro, del que hace tiempo decidió salir.