Según Guillermo Moreno, "Feletti debería haber renunciado"

Guillermo Moreno fue uno de los protagonistas de las últimas semanas a pesar de que hace años que no tiene un cargo. Es que uno de los comentarios que mereció el congelamiento que impuso Roberto Feletti es que “se hizo a lo Moreno”. Ahora, el ex secretario de Comercio contesta.

Noticias: ¿Es un acuerdo de precios a lo Moreno?

Guillermo Moreno: Pasa que cuando a mí me tocó trabajar teníamos un presidente peronista, que sabía. Con este socialdemócrata (Alberto Fernández) es imposible que el secretario de Comercio tenga una tarea digna. Pensá que lo nombró y al día siguiente se juntó con los empresarios más importantes de Argentina y no lo invitó. Feletti le debería haber dado la renuncia ahí mismo, es lo que yo hubiera hecho si Néstor (Kirchner) me hacía algo así. Además, el desorden macroeconómico es brutal.

Noticias: O sea, sin un plan económico el secretario de Comercio tiene una tarea difícil.

Moreno: Si tenés un déficit fiscal y del sector externo horrible, el secretario no puede hacer nada. Si la ruta está señalizada, asfaltada y con luz, y alguno se manda por la banquina, te metés, pero si está llena de pozos y van todos por la banquina, no se puede hacer nada. El problema no es Feletti, que es un muy buen profesional y un muy buen compañero, es Alberto Fernández. Feletti está jugando al fútbol con una pelota pinchada. Así es imposible.

por R.N.