Tetaz cruzó a Marra por el tramite de la VTV

“La VTV es efectivamente un trámite que se puede hacer de manera privada en un taller, pero el estado te tiene que exigir el control porque vos no tenés ningún incentivo para internalizar la consecuencia que tu negligencia causa a terceros. Esto es una obviedad que sabrías si algún día hubieras manejado fuera de Palermo @RAMIROMARRA”, posteó Martín Tetaz en su cuenta personal de la red social X.

El economista radical disparó contra Ramiro Marra adjuntando en el mensaje la imagen del libertario con una de sus controvertidas declaraciones sobre la Verificación Técnica Vehicular. “Estoy en contra de la VTV, es un curro y no tiene necesidad de hacerse. El primero preocupado porque mi auto funcioné bien soy yo, que estoy arriba de él”, declaró el dirigente de La Libertad Avanza en estos días.

Las expresiones del legislador porteño contra la VTV son de larga data. Desde 2023 en adelante, el libertario descalificó al sistema de control vehicular. El año pasado, Marra publicó una falsa interpretación de la norma: “¿VTV? Afuera”, compartió en su cuenta de X, junto al emoji de una mano saludando.

Sin embargo, los organismos desmintieron inmediatamente al libertario: “La cédula, la licencia para conducir y el comprobante de pago de patente son los únicos documentos exigibles para circular con el automotor, y las autoridades provinciales o municipales no podrán establecer otros requisitos para su uso legítimo”. “Será obligatorio exhibir esos documentos a la autoridad competente, pero no podrán ser retenidos si no mediare denuncia de hurto o robo del automotor u orden de autoridad judicial”, ratifica la legislación.

Dentro de esa controversia, el extitular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, en su cuenta de X detalló: “Periodistas y un legislador que no conocen de leyes dicen que el DNU terminó con la obligatoriedad del seguro y la VTV. Error: la Ley 24.449 no fue tocada. Siguen siendo obligatorios. Estos requisitos no aparecen en el régimen registral modificado por el DNU”.

Por su parte, en ese momento, el Ministerio de Transporte bonaerense expresó que “la VTV no es un mero trámite burocrático, es un acto de responsabilidad y solidaridad indispensable para lograr calles seguras en la provincia”. “Lucí tu oblea con orgullo, la VTV nos da la tranquilidad de viajar en vehículo seguro”, añadió.