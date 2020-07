Víctor Hugo vs. Alberto Fernández: la pelea que se reflota en plena pandemia

A los dirigentes del espacio kirchenerista más duro que vienen criticando el accionar de Alberto Fernández, se le sumó hoy Víctor Hugo Morales, una constante que ya se viene repitiendo en este periodista desde el año pasado.

En una charla con el presidente sobre la declaración de la Argentina tras el informe de la ONU respecto de la violación de derechos humanos en Venezuela, Víctor Hugo se mostró disconforme con la postura del Gobierno.

"Mi bagaje me alcanza para tener una oposición de mucha reserva a lo que dicen Michelle Bachelet (Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos) y los Estados Unidos. Y la alegría que tiene el PRO, inmensa, me hace pensar que el Gobierno ayer dio un paso un tanto desilusionante, para decirlo de manera respetuosa", dijo el periodista en relación al informe crítico de Bachelet sobre las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela, que el presidente citó y defendió.

"La Argentina hizo el planteo que siempre hace. Hubo un informe muy crítico de Michelle Bachelet planteando las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela. Y la Argentina ratificó su posición de preservar los Derechos Humanos en cualquier ámbito y cualquier gobierno", había dicho Fernández, quien defendió la postura argentina ante la ONU al afirmar que su administración "nunca" desconoció "la legitimidad del gobierno de Venezuela".

Ayer, Federico Villegas, representante del Gobierno ante la ONU, había expresado: "Compartimos la profunda preocupación por la situación de los derechos humanos así como por la grave crisis política, económica y humanitaria. Solo el orden constitucional, la democracia y el estado de derecho harán posible garantizar el pleno respeto y ejercicio de todos los derechos humanos en Venezuela. En este sentido, nos hacemos eco del reciente llamado en favor de una negociación política inclusiva, basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos"

Pero los entre dichos entre Víctor Hugo y Alberto Fernández no son nuevos. De hecho, en una entrevista reciente que Jorge Fontevecchia le hizo a Eduardo Valdés, dijo que una de las personas justamente que se opuso a la candidatura de Fernández, fue Víctor Hugo Morales.

En enero de este año, el periodista se mostró disconforme con los dichos del presidente sobre los presos políticos. “El preso político es una persona que fue detenida sin un proceso. En la Argentina lo que hay son detenidos arbitrarios que es otra cosa. Es gente que podría soportar sus proceso en libertad, pero los detienen porque son opositores”, había dicho Fernández.

“¿Y entonces? Los detienen porque son opositores. Sino fueran opositores no serían detenidos. ¿Entonces qué son? Políticamnte presos…? ¿cómo querés decirlo?, ¿presos políticos?, ¿políticos presos?. Me parece penoso”, expresó Fernández. Y agregó: “Vos no podés decir esto con Milagros Sala presa. Así que ¿la detención de Milagros Sala es arbitraría, le pregunto a Alberto Fernández? ¿No es una prisionera del régimen Magneto, Macri, Gerardo Morales?

En septiembre del año pasado, apenas se supo que Victor Hugo había abandonado la pantalla de C5N, comenzaron a circular rumores que asociaban la decisión del periodista con una supuesta tensión con Alberto Fernández . Cuando ambos personajes notaron que estas versiones crecían, decidieron aclarar los tantos con una llamada telefónica. La charla duró unos 20 minutos y en los entornos de los dos coinciden en que sólo fue "para aclarar algo que ya se sabía: que está todo bien".

Un mes antes, Víctor Hugo hizo una dura editorial sobre la participación de Fernández en un evento que organizó el Grupo Clarín en Malba. Desde la AM 750, mostró el enojo que le generaba el entonces candidato del Frente de Todos. "¿Cómo hacés para fumarte a Magnetto?", se preguntó el periodista K.

Aquella visita del candidato de CFK fue por demás simbólica. Su participación, luego del duro enfrentamiento que mantuvo el kirchnerismo con el Grupo en sus últimos años de gobierno, fue en cierta una forma de mostrar su deseo de que finalice la grieta Clarín VS Krichnerismo.

"No está mal verse ni reunirse con Magnetto, pero ojalá que no haya nuevos peleles. Lo que estará mal es que esta boca seca y sin saliva que les habla, no les esté hablando, dentro de cinco meses, de uno más que se pliega a los designios del diablo", dijo Víctor Hugo. Y le advirtió: "Alguien tiene que pelear contra estos tipos. Cristina lo ha hecho y lo pagó carísimo, y ojalá esto se transfiera a Alberto”.

por R.N.