Video viral: Milei y Valenzuela, de la facultad al poder

La política suele construir relatos en el presente, pero a veces el pasado reaparece para darle un marco inesperado a las coyunturas actuales. Eso ocurrió con una foto que circuló en las redes y que recuperó un instante de juventud entre Javier Milei y Diego Valenzuela, el presidente de la Nación y el intendente de Tres de Febrero, que volvieron a encontrarse en un mismo espacio político después de más de tres décadas de amistad.

La publicación en Instagram de ambos dirigentes mostró una imagen que quedó grabada en la memoria personal y, ahora, también en la historia política. Los dos se conocieron a principios de los años noventa en la Universidad de Belgrano, cuando estudiaban la carrera de Economía. Eran compañeros de aula, pero también cómplices de largas jornadas de estudio en sus casas. En esos encuentros intercambiaban apuntes, repasaban teorías y hasta se turnaban para explicar los temas más complejos. La cotidianeidad también los unía: volvían juntos en colectivo, Milei hacia Devoto y Valenzuela hacia Santos Lugares, apenas separados por unas pocas paradas.

El vínculo, que parecía confinado a los recuerdos universitarios, tuvo uno de sus momentos más significativos en la celebración de la graduación. Según cuentan quienes estuvieron allí, la madre de Valenzuela organizó una reunión sorpresa en su casa con amigos y algunos compañeros de facultad. El joven Diego había salido a correr, se duchó y, al salir del baño, se encontró con el festejo preparado: entre los invitados estaba Milei.

Ese episodio, inmortalizado en una fotografía que ahora resurge animada por IA, busca contar una amistad que atravesó años de caminos distintos, pero que terminó reencontrándolos en el mismo frente político. Hoy Milei y Valenzuela son referentes de La Libertad Avanza: el primero en la conducción nacional y el segundo con una proyección bonaerense que lo ubica como candidato a senador y eventual candidato a la gobernación en 2027.

El próximo domingo será una jornada decisiva para ambos. Milei enfrentará su primera gran prueba electoral en la provincia de Buenos Aires como oficialismo nacional, mientras que Valenzuela buscará consolidarse como referente bonaerense.

por R.N.