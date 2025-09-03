Lluvia de memes por el viaje suspendido de Javier Milei a Las Vegas

La noticia había trascendió ayer: Javier Milei, como parte de su viaje a Estados Unidos, iba a pasar por Las Vegas para asistir al show de su ex pareja Fátima Florez, que se encargó de persona de promocionar esa presencia estelar. Pero el Gobierno recalculó ante el impacto negativo que tuvo esa escapada en medio del Coimagate. Sin dar explicaciones, se informó que ni Las Vegas ni Fátima serán parte del itinerario presidencial. Milei viaja esta noche e irá directo a Los Ángeles, donde se reunirá con empresarios.

Claro que las redes sociales no perdonaron el desliz y el cambio de planes y se llenaron de memes sobre el Presidente y su fallida incursión en la ciudad de los casinos. Desde una parodia a la película "Pánico y locura en Las Vegas" hasta alusiones muy directas al reencuentro que no pudo ser con Florez y al "dolce far niente" del líder libertario en pleno escándalo de las coimas y los audios que involucran a su hermana Karina, quien, además, es una férrea rival de Fátima.

En esta nota, algunos de los memes que inundaron las redes.