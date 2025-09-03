Hasta Esteban Trebucq le pega al Gobierno: "El error viene de origen"

“Pensiones por discapacidad que se dieron de baja de forma irregular. Había un número importante de pensiones no contributivas otorgadas de forma irregular y otras que se dieron de baja de forma irregular, también, que correspondían”, informó Esteban Treqbucq sobre el caso de las bajas de pensiones de la Agencia Nacional de Discapacidad, en su ciclo periodístico de La Nación +.

El conductor se sumó al resto de los periodistas afines a Javier Milei que empezaron a cuestionar la gestion del gobierno nacional. “El error viene de origen, le diste de bajas a todas. Tenías que haber dado de baja, de última las otorgadas en el último tiempo”, subrayó Trebucq. Toda una transformación, teniendo en cuenta que el comunicador a participado en encuentros partidarios de La Libertad Avanza en Parque Lezama.

Desde que se filtraron las escuchas de Diego Spagnuolo que vinculaban a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, en un presunto entramado de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, a través de Eduardo “Lule” Menem, varios referentes del periodismo comenzaron a criticar la gestión Milei. La sorpresa llegó que varios de esos profesionales de la información respaldaban la visión libertaria.

Jonatán Viale es un caso ejemplar. El mismo conductor se dejó editar una entrevista con el Presidente, al anteponerse el asesor Santiago Caputo en medio del reportaje, cuando Milei se defendía en el caso $Libra. En una editorial por Radio Rivadavia, el hijo de Mauro Viale resaltó: “No cuenten conmigo para eso. Pero de ninguna manera. Jamás van a contar conmigo para bancar el afano estructural”.

También Alejandro Fantino, en su ciclo streaming de Neura, pidió que los responsables del escándalo “se vayan a Guantánamo”. Una postura critica que el comunicador nunca utilizó con anterioridad, mucho menos contra los principales miembros del círculo presidencial de La Libertad Avanza. Los tiempos cambian y para el gobierno el clima está empeorando.