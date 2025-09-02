Javier versus Karina: señales de tensión entre los hermanos Milei

Karina Milei tiene un método infalible cuando su hermano Javier, quien supuestamente es su superior en el organigrama del poder, no acata sus instrucciones. “Hacés lo que te digo o me voy a la m...”, es el rudo ultimátum al que en esas ocasiones echa mano la secretaria general de la Presidencia para que él recapacite. Y Milei, tarde o temprano, siempre termina dándole la derecha, tanto que en público la llama “El Jefe”. Hay ocasiones en las que intenta resistir, aunque son la excepción. Por ejemplo, cuando la hermana expulsó del espacio a un amigo del Presidente, el legislador porteño Ramiro Marra, y él lo rescató nombrándolo como uno de sus asesores económicos. Hasta que Karina le cortó la cabeza por segunda vez, poco después, y Milei ya no pudo ayudar al desterrado.

Por estos días calientes del Coimagate está ocurriendo algo de eso, un intento de rebeldía de Javier que termina aplastado sin piedad por ella. La historia de siempre, que se explica por la dependencia psicológica de él con su hermana.

El asunto es así. Los Menem de Karina, Martín y, sobre todo, “Lule”, también apodado “El Cuñadísimo” en los pasillos de la Casa Rosada, volvieron a exponerla a un escándalo cuando Diego Spagnuolo reveló en sus audios que ambos eran parte del entramado al que la secretaria general recurrió para quedarse con el supuesto 3 por ciento aportado por las empresas farmacéuticas que trabajan con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Y ese nuevo affaire en el que participaron los parientes del fallecido Carlos Saúl de Anillaco terminó de fastidiar a Javier, quien siempre miró de reojo a “Lule”. ¿Qué hizo entonces? Algo tan simple como pedir explicaciones y reclamar que rodara alguna cabeza. Pero, a diferencia de la velocidad que exhibe Karina con los funcionarios menores, con los Menem la guillotina se demora. Es comprensible en un punto: ¿cómo entregar a alguien que, si dice la verdad Spagnuolo, recaudaba para la corona? ¿Qué pasaría si la hermana echara a quienes supuestamente pasaban la gorra por ella?

El enojo de Milei también se refleja en una anécdota insólita de estas horas. Cuando se anunció su viaje relámpago a Estados Unidos, donde no tiene en agenda más que algunas reuniones sin importancia, la que reveló que el Presidente pasaría por su show en Las Vegas fue su ex pareja, Fátima Florez. Pero en cuestión de horas, luego de que el colorido dato llegara a los medios, esa escala en el viaje se suspendió sin que hubiera explicaciones oficiales: finalmente solamente irá a Los Ángeles. ¿Qué había pasado en el medio? Cuentan que al libertario le explicaron que no era buena idea esa foto farandulesca cuando la opinión pública sigue tan pendiente de las coimas y los audios censurados por un juez.

Falta agregar dos datos clave para terminar de entender la historia. El primero: Milei viaja sin Karina, algo que nunca ocurrió hasta ahora. El segundo: Karina nunca aprobó la relación con Fátima, así como tampoco aceptaría un reencuentro ahora. En el entorno de la comediante aseguran que ambas se detestaban, y que, en esa disputa sorda, la hermana presidencial hasta habría usado sus poderes esotéricos. Florez también cree en esas cosas y tiene a su propia bruja, que no le sirvió de mucho.

En conclusión: Milei se estaba yendo de viaje sin su hermana para visitar a una ex a la que ella no soporta. ¿Adivinen quién lo hizo, otra vez, cambiar de opinión?

“Hacés lo que te digo o me voy a la m...”.