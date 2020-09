¿Y ahora, quién podrá ayudarnos?

***** Es probable que el periodista sin partido sea alguien que no tiene un mismo concepto para cuestiones diferentes. Y también es posible que, por el contrario, un periodista con partido razone siempre en la misma dirección. Para el periodista con partido la cosa es sostenerse donde está, pero, para el sin partido, el tema es cambiar y actualizarse de acuerdo con la fuerza de los cambios.

Esta introducción quiere señalar, en primer plano, que Tenembaum recurre a distintos criterios para cada acontecimiento. E inclusive, luego de editorializar sobre la marcha del 17 de agosto, el conductor (sin subrayar si eran pocos o muchos), dejó una dolorosa realidad reuniendo distintos hechos: los jubilados caminando bajo la lluvia (¡el Covid 19!) y los desesperados marchando contra un gobierno que sólo lleva ocho meses en la presidencia.

Tenembaum, días después, caminó la calles y vio gente amontonada y personas quemando barbijos. Finalmente, al recordar ese recorrido, su decepción hizo recordar un texto de Jean Baudrillard: “El sistema inmunológico del hombre, sufre epidemias que brotan de patologías que surgen de cuerpos mal protegidos. Así como la vaca se ha convertido en una máquina de hacer carne, los virus se van apoderando de los humanos (cáncer, sida, VPH, Covid 19, etc.)”.

El programa tiene un gran equipo (Gustavo Grabia, Matías Longoni, Pietro Sorba, Jairo Straccia, Tamara Petinatto y Yamila Segovia, Jairo Straccia. Y lo mismo se puede decir de la producción: María Cafferatta, Mariano Pavetti y Julieta Cabrera.

Tenembaun y su ciclo realizaron una verdadera tomografía del caso Facundo Castillo y se escucharon palabras duras: “Berni no es un militar, es un milico y fue carapintada”, (Tenembaun). Y estas fueron algunas frases de Cristina Castro (madre de Facundo): “Yo vine a buscar a mi hijo, no a que me palmeen la espalda”, “Yo preguntaba y (Kicillof). decía…‘Estamos pensando hacer…”. Cristina Castro respondía: “Cómo Kicillof no sabe, si es el gobernador”.

(La situación de los jóvenes asesinados recuerdan una figura de la ley romana: llamada Homo Sacer consistía en que los hombres no podían ser sacrificados pero, al mismo tiempo, podían ser matados sin que nadie fuese acusado de homicidio).

En cuanto a la movilización policial en la Quinta de Olivos en el programa de Tenembaum, entre otros párrafos, se escuchó: “Lo del dinero es una discusión posible pero el tema es que el pacto se realizó rodeado por personas armadas”, “Se entienden los reclamos, pero esto empieza a parecer un levantamiento”.

El programa de Tenembaum y sus acompañantes indica que un pensamiento es un pensamiento cuando hace pensar a la audiencia. Y la movilización policial perteneciente a la provincia más peronista señala que ya no es la política la que unifica al partido: ahora la unifica la Caja.