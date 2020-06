Visitantes de la noche

***** Abre con Fausto Papetti y su saxofón: soprano, tenor y alto. Pero, hasta la mitad del tema, el conductor no dirá quién lo interpreta. No obstante, el oyente sabrá quién toca porque en las radios habitan personajes que se vuelven reales en la imaginación de seres especiales. Este es el ciclo más escuchado de la madrugada y, apenas empieza, el oyente siente que la música y la literatura son maneras de entrar al hechizo de la radio: la audiencia tiene conciencia de que, a las 2 am, Delmissier va a comentarles las noticias del día antes de que salgan los diarios.

El conductor evoca la dolorosa derrota de la selección argentina, hace 30 años, contra Camerún en el Mundial de Italia, en junio de 1990. Después de una estimulante sesión de música, Delmissier, llevará al oyente a una historia pasional (“El amor en los tiempos del cólera”). Y le hablará de Fermina Daza, Florentino Ariza y Juvenal Urbino (personajes del libro de Gabriel García Márquez). Y es tan balsámica la corriente emocional, que recuerda una frase de Scott Fitzgerald: “Muéstrame un héroe y te escribiré una tragedia”.

“De la noche a la mañana”, sin fanatismos sectarios, completa la información preventiva para el Covid-19: fiebre arriba de 37.5 o más, tos, dolor de garganta, falta de olfato o de gusto. Pero sí será atendido si la persona no tiene fiebre pero si tiene (juntos) dos de algunos de los síntomas citados más arriba: en ese caso entrará al hospital como sospechoso de Covid 19. Y lo mismo sucederá si estuvo con alguien que tenía el virus o había viajado a un lugar que estaba dudoso o en riesgo.

Concretamente: a la maravillosa discoteca y al talento de Delmissier, se le unen dos operadores creativos y el periodista Fabricio López, integrante de los 28 Martín Fierro ganados por el “El Mitre informa primero”.

Los reportajes son a fondo y los matizan temas musicales. Generalmente terminan con una frase fundadora del entrevistado. Habla por ejemplo con el profesor de gimnasia Daniel Tangone y le pide una definición que por repetida no deja de ser ejemplar: “Las excusas engordan, pero también enferman”.

Este tipo de programas son curativos en un tiempo en que el Estado, más que un verdadero gobierno, parece una sociedad de socorros mutuos que corre detrás de millones de personas desesperadas y que viven una existencia asistida.

Algo curioso: “De la noche a la mañana” termina a las 4.30 pero cuando Delmissier se despide son las cinco de la mañana. O sea que hasta en eso el programa tiene algo de Federico García Lorca, que escribió lo siguiente: “Eran las cinco en todos los relojes”.