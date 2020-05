Una cuenta, un cuento Radio escuela

Desde el pasado 31 de marzo, Radio Nacional (AM 870) y sus 49 emisoras lo largo y ancho de la Argentina distribuyen siete horas de contenidos educativos generados por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios. Incluso son retransmitidos por emisoras privadas y públicas, provinciales y universitarias, cooperativas y comunitarias.

Así como lo ideal es pararse frente a una obra de arte y observarla, para dejarse conmover y percibir su aura, no hay nada mejor que la presencia de alumnos, profesores y maestros juntos en un aula, para transmitir y recibir conocimientos y desarrollar la sociabilidad.

Se sabe, las clases presenciales están suspendidas en todo el país, salvo en la Antártida, y escuelas y universidades ofrecen clases a distancia. Pero, no todos los chicos tienen acceso a una computadora o a Wi-Fi, y, por caso, no sólo los de la Puna o los del desierto patagónico no están conectados. En diversos puntos hay quienes sólo tienen una radio.

Pero entretanto, una mañana cualquiera, en Buenos Aires, suena en AM 870 la voz cálida y enérgica de La Bruja Salguero, la cantante riojana que se consagró en Cosquín 2017. Un momento antes, un guardaparque cuenta, desde La Rioja, la historia y belleza de ese portento geológico que es el Parque Nacional Talampaya, habla de sus paredones rojos y de su escasa fauna. En otra ocasión fue el turno de una geóloga de General Roca con su testimonio para la clase de Geografía.

El profesor de Música de sexto y séptimo grado toca en vivo en el estudio; es uno de los integrantes de Los Koufequin, la lúdica banda de rock-pop para chicos y grandes. La maestra de Matemática hace razonar a un chico para hacer una cuenta. ¿Que el tema es muy abstracto? Y sí, pero ambos se las ingenian muy bien para dar los pasos y llegar al resultado.

Reconocidas figuras de televisión y radio –Gisela Busaniche, Gonzalo Bonadeo, Florencia Halfon, Monchi Balestra, Agustina Díaz, Cecilio Flemati, Eugenia Quibel– conducen en tándem, junto a los docentes en el estudio, los segmentos destinados a todos los niveles educativos.

El arco de temas es extenso. Temprano pueden sonar Canticuénticos y otras bandas para los más chicos. Alguna vez fue entrevistado Lalo Mir en la clase de Historia para hablar sobre Malvinas y el Rock. En clase de Literatura se suceden los escritores como Hernán Casciari o Mariana Enriquez; se escuchó Jazz para anticipar la grabación de la memorable voz de Julio Cortázar (y sí, el docente explicó el porqué de su famosa “R”).

Las voces con diversos acentos del país suman, narran cuentos y relatan costumbres y leyendas, además de discurrir sobre los temas propuestos por la currícula.

La grilla

-Nivel inicial, de 8 a 9, conducción: Agustina Díaz.

-Primer Grado de 9 a 10, conducción: Florencia Halfon.

-Segundo y Tercer Grado de 10 a 11, conducción: por Cecilio Flemati.

-Cuarto y Quinto Grado de 14 a 15, conducción: Eugenia Quibel.

-Sexto y Séptimo Grado de 15 a 16, conducción: Monchi Balestra.

-Secundaria Básica de 16 a 17, conducción: Gisela Busaniche.

-Secundaria Orientada de 21 a 22, conducción: Gonzalo Bonadeo.

Ver más, en www.radionacional.com.ar