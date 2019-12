El factor Mario: ética del buen decir

Si cada profeta es el creador de su propio pueblo también se puede suponer que cada conductor edifica su propia audiencia. Mario Mactas, con un lenguaje límpido y arrastrando las palabras (con un estilo no desprovisto de encanto) ha edificado su público. Es audaz al preguntar y es evidente que cuando alguien se anima a dialogar sin reprimir nada de lo que pueda llegar a decir siempre logrará decir más.

También es cierto que la radio artesanal de Mactas puede ser antigua y que la vida en la era de la fluidez ha cambiado radicalmente. Algo de lo que ha cambiado fue dicho, en charlas con Mactas, por diversos entrevistados: “Fuimos la última generación que fue feliz. Los 60 fueron felices. Hoy estamos en un mal momento”, dijo el analista político Enrique Zuleta Puceiro. En otra nota, el periodista Marcelo Cantelmi, opinó: “El mundo ha girado tanto a la derecha que ahora un socialdemócrata parece de izquierda”.

Finalmente, Fausto Spotorno, economista, aseguró: “Tenemos un problema: nuestra clase política es de mala calidad”. Y esa idea de Spotorno fue sellada por Mactas: “La gente que dirige la Argentina no sirve… Estamos listos”. Y entonces (y sin que nadie lo diga en el programa), quedó en el aire algo así como una idea: el Estado argentino se ha convertido en algo parecido a una Sociedad de Socorros Mutuos que, más que gobernar con un plan soberano, va corriendo detrás de millones de personas que viven una existencia asistida.

Pero si hubiese que elegir una sola nota para analizar el espíritu de “El factor Mactas” se podría señalar su excelente reportaje a Marcelo Tejedor, profesor de ciencias naturales. El científico señaló: 1° “No hay pueblos originarios en América porque todas las especies llegaron de África hace unos 25.000 años y por el Estrecho de Bering. 2° Esas especies vivieron climas cambiantes al punto de que en la Patagonia Sur se han encontrado esqueletos de monos (había selva y calor). O sea que el actual no es el primer cambio climático sino uno más. Lo interesante, luego de la nota, fue la ingeniosa indignación de Mactas que levantó la voz contra quienes se definen como pueblos originarios: “Puede haber un derecho por haber poblado pero no hay un derecho por ser ‘pueblo originario’ y si no lo hay vayan a quejarse al Estrecho de Bering…”.

Con referencia a la situación en Bolivia, Mactas entrevistó a Miguel Wiñazki, quien después de haber recorrido varias veces el país vecino, relató que El Chapare (zona cocalera de Bolivia y bastión político de Evo Morales) tiene su objetivo esencial en el narcotráfico, en particular en el envío clandestino de coca a los Estados Unidos. Según Wiñazki la población de El Chapare está al tanto y ha hecho famosa una frase: “Si los gringos se quieren envenenar que se envenenen”.

Son destacables la creatividad de la productora Luciana Garone y el empeño de los operadores Florencia López Novo y Juan Carlos Ríos.

Calificación: ****

“El factor Mario”. Conducción: Mario Mactas. Producción: Luciana Garone. Operadores: Florencia López Novo y Juan Carlos Ríos. Radio Cultura, FM 97.9, sábado de 7.30 a 9.