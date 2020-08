***** ¿Qué son la psicosis y la esquizofrenia? En resumen: desde Sigmund Freud a Jacques Lacan, pasando por diversas disciplinas, se ha coincidido en que las personas que padecen estos trastornos sufren, en parte, “un conjunto de alteraciones del lenguaje”. Y fue así como el 3 de agosto de 1991, un joven estudiante de psicología, Alfredo Olivera, empezó a trabajar en la creación de una radio para aportar en el tratamiento terapéutico de los pacientes del Hospital Neuropsiquiátrico Doctor José T. Borda. Y sucedió que con la eficacia de la radio varios de los objetivos de Olivera y sus compañeros fueron magistralmente conseguidos: trabajaron en la reconstrucción del uso del lenguaje, dotaron de un espacio de autonomía para los pacientes internados y externados, modificaron la idea de que los pacientes son gente peligrosa y consiguieron mejorar la comprensión del sufrimiento psíquico.

Otro logro de la emisora fue mostrar que todos somos más humanos que otra cosa. Ciertos Colifatos ya son históricos. Tres que ya no están, decían al aire: “El que no sirve para vivir no vive para servir” (María y su psiquiatría aforística). También “Villita” que festejó con Horacio Ferrer, en el Borda, el 25º aniversario de “Balada para un loco”. Y Garcés, quien deslumbró con sus viajes siderales y su corresponsalía astronómica y musical.

También se le escuchó decir a un paciente: “Somos los únicos locos con antena, si ven otro loco con antena es un marciano”.

Lalo Mir, Nelson Castro, Oscar Ruggeri, Adrián Noriega (“Premio Colifato Ilustre”) y distintas organizaciones de otros países captaron el fenómeno iniciado por Olivera y se sumaron de distintas formas. Entre otros, visitaron la radio Manu Chao (cantó con los “Colifatos) y también Francis Ford Coppola, quien recurrió a varios pacientes como extras.

Hoy “La Colifata” emite los sábados (a las 15 desde París, donde Adrián Noriega junto a Olivera y Silvia Galiano trabajan en una “Colifata francesa”). Los martes, además, con producción de Carla Cavatorta, transmiten en dupla por “Contacto Noriega” (FM 100.3 de 9.30 a 10).

La radio es un factor esencial porque hasta la psicosis es “una manera de decir”. Al respecto escribió el filósofo argentino Ignacio Lewkowicz: “Ninguna maquinaria, ni siquiera la de un partido completamente racional o de una organización perfecta, ha logrado jamás reemplazar la necesidad de decir, y hasta de hablarse a sí mismo, cuando hablar con otra persona resulta imposible”.

Más allá del enorme paso de “La Colifata”, ya es evidente que existe una gigantesca crisis de las instituciones psiquiátricas: el paciente mental ya no es una cuestión del Estado, es un asunto del enfermo y su familia. Y las autoridades nacionales (sea cual fuere su rumbo político), deberían aprender de los creadores de “La Colifata”: “Las cosas no llegan, se consiguen”.