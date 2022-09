"Manduca", un espectáculo de sabores

Hace tiempo que las salidas al teatro por la Avenida Corrientes no tienen buenas opciones para comer. Uno siempre termina yendo a alguna de sus pizzerías tradicionales o al Palacio de la Papa Frita, todas opciones respetables pero muy transitadas. Con la apertura de Manduca en el Paseo La Plaza, se amplió el panorama gastronómico de la zona. Este paseo de comidas es como un oasis en pleno centro, con espacio al aire libre, árboles y canteros, y 10 lugares con cocina para todos los gustos.

La gran novedad del lugar es Los Platitos 57, la célebre parrilla al paso de Costanera Norte, cuyo cierre en 2021 rompió el corazón de todos. Volver a sentarnos en la barra a comer un sandwich de cuadril, nos devolvió el alma al cuerpo. La calidad se mantiene y el ambiente no difiere demasiado, salvo que aquí puede que se cruce con algún actor famoso. Además del cuadril, tienen todos los imprescindibles: chori, morci, provo, bondiola, lomo, ensalada mixta y papas fritas, y flan. Más argentino no se consigue.

Además de Los Platitos, hay otros dos locales que solo se están en Manduca: Batacazo, una sandwichería que declara “el fin del chamuyo”, ofreciendo sandwiches clásicos con productos de primera calidad: de milanesa, de mortadela con stracciatela y nuez, de jamón queso y manteca, y el de vitel toné, imperdible. También tienen deliciosas croquetas de papa, y vinos naturales por copa. El otro exclusivo de Manduca es Oy Vey, un deli a la neoyorkina con knishes, boios, sandwich de pastrón, falafel, y rugelach (una suerte de medialuna con chocolato o frutos secos) entre otras delicias de la cocina judía.

Además hay otros siete locales donde disfutar de un buen ceviche peruano (Asu Mare), baos coreanos (Koko Bao Bar), platos veganos (Let it V), café de especialidad y buena pastelería (Negro y Cuadra, que abren a las 10 AM para un rico desayuno), pizza estilo napolitano (San Paolo), helados de la clásica heladería de Scannapieco, y vermut y platos porteños (Sifón, que también abre los lunes desde las 18). Todo Palermo, Colegiales y Chacarita juntos, a la salida del teatro.arra.