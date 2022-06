BACA y el impulso de la industria audiovisual a las nuevas narrativas

El Buenos Aires Cluster Audiovisual (BACA), acaba de anunciar a los ganadores del concurso de desarrollo de proyectos audiovisuales 2021, que contó con el apoyo Impulso Cultural a través de Mecenazgo y de Fundación Itaú.

Y que repartió 4.8 millones de pesos entre distintos proyectos de series de ficción, largometrajes de ficción, y series y largometrajes documentales, que podrán pasar de la idea al guion y una presentación, que luego les permita conseguir la financiación para realizarse.

Se entregaron 9 premios en total. “Japen” de Megalodón; “El familiar” de GM Comunicación; y “Alumnitos” de Grupo Creativo EOK, resultaron ganadores en Series de Ficción: recibirán $700.000 cada uno.

“Operación Langostino” (Elevados), “Del Ruido al Ritmo” (Inocencia Cero), y “La Traducción” (La Boya), entre los largometrajes de ficción: con un monto asignado de $550.000. Y “Perversos Narcisistas” de Rio Rojo Contenidos; “Loveups” de Brava Cine; y “La Fidelidad” de Planta Alta TV, los elegidos entre los documentales: cada premio fue de $350.000.

“Baca nació hace 8 años a la par del Distrito Audiovisual. Es un cluster de empresas del rubro, una mesa de diálogo que potencia el networking. No nos planteamos cómo competencia, tampoco como una cámara porque no perseguimos ningún objetivo político. Somos un espacio de diálogo frente a los desafíos enormes que tiene la industria, que atraviesa un cambio importante entre otras cosas con el auge de las plataformas”, explica Lucas Mirvois, su presidente.

“Y la idea no es financiar un tráiler que muchas veces es innecesario. Si no tener un dossier de venta y un guion, qué es la herramienta que más sirve para conseguir financiamiento. Y BACA acompaña estos proyectos para que se hagan y no queden como carpetas en un cajón. Cerramos un acuerdo con Filmarket Hub para los proyectos puedan estar en la plataforma gratis, además de tener eventos puntuales de venta para los ganadores”, agrega el productor.

“BACA está integrada por productoras enormes, como Media Pro o Kuarzo, pero también con productoras independientes como la mía, y aún más específicas. Y nuestro concurso surge de una necesidad de dar recursos de desarrollo y crear nuevos contenidos de calidad. Y también como guía para que esos proyectos puedan vehiculizarse. El objetivo de BACA es estimular la industria audiovisual y colaborar en la generación de contenidos de empresas de este sector”, refrenda Mirvois.

“Lo hacemos a través de mecenazgo y con apoyo de la Fundación Itaú que nos ha acompañado en las últimas dos ediciones. Y tenemos jurados relevantes internacionales que buscan un balance. La idea es no ser cien por ciento arty, pero tampoco completamente comercial”, sintetiza sobre la mirada de la industria a su concurso.

“A través de Mecenazgo se hacen realidad miles de proyectos por año. El concurso de BACA es uno de ellos. Desde el Ministerio de Cultura de la Ciudad nos parece fundamental acompañar estas iniciativas no solo por su valor cultural sino también porque seguir impulsando el desarrollo del sector significa un crecimiento para todos”, celebró el ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro.

Y Clarice Bentolila, gerenta ejecutiva de Fundación Itaú Argentina apuntó: “Apoyamos proyectos culturales y artísticos fundamentales para el desarrollo humano y social. Además, la industria audiovisual tiene un impacto fundamental en la cultura. Por eso, nos gratifica que a través de este concurso se pudo identificar y reconocer proyectos muy prometedores”.

En la categoría Series de Ficción el jurado estuvo conformado por Carolina Gonzalez (directora de Contenidos de Ficción, Warner Bros España), Sydney Borjas (CEO de Scenic Rights España) y Néstor Hernandez (vicepresidente de Contenido Latam & US Hispanic de Sony Pictures).

La terna de jurados en Largometrajes de Ficción la integraron Guillermo Borensztein (vicepresidente de Films de VIS en Latinoamérica), Mariana Secco (productora audiovisual en Salado, Uruguay) y Beatriz Setuain (directora de Producción en Arena, España).

Y en la categoría Documentales, por Carlos Sevillano (director de Artico Distribution, España), Chema Rodríguez (director español) y Lucas Rojo (director de Producción Original para Latinoamérica en History Channel y H2).