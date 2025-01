Cine 2025: cuáles serán las películas más taquilleras del año

El panorama cinematográfico de 2025 se presenta como un momento crucial para la industria del cine, después de años de incertidumbre provocada por la pandemia y las huelgas laborales en Hollywood. Los estudios han apostado fuerte, reubicando grandes producciones originalmente planeadas para 2024, con la esperanza de devolverle al cine su otrora esplendor taquillero. Sin embargo, las perspectivas son dispares y, aunque algunos proyectos prometen éxito garantizado, otros podrían enfrentar obstáculos que pongan en duda su viabilidad financiera y cultural.

En el terreno de las apuestas seguras, “Avatar: Fire and Ash” aparece como el caballo ganador más obvio. James Cameron ha demostrado su capacidad para redefinir el éxito de taquilla con “Avatar: The Way of Water”, que alcanzó la impresionante cifra de 2.300 millones de dólares. Con el regreso al mundo de Pandora y la introducción de una nueva tribu Na’vi, el film tiene todos los elementos para repetir el éxito. Sin embargo, surge la cuestión de si un intervalo de tres años entre entregas es suficiente para mantener el fervor del público. En un mercado saturado de contenido, incluso las franquicias más robustas pueden enfrentar fatiga.

Otro título con una base sólida es “Wicked: For Good”, la segunda parte de la adaptación del aclamado musical de Broadway. La primera entrega superó las expectativas, y el desenlace tiene la ventaja de contar con números musicales de gran impacto emocional como “No Good Deed” y “For Good”. Sin embargo, la decisión de dividir la historia en dos partes podría ser un arma de doble filo, especialmente si el público siente que la mejor parte quedó en la primera película. A pesar de ello, Universal parece tener en sus manos un éxito seguro.

En el género animado, Disney apuesta por “Zootopia 2”, secuela del éxito de 2016. Aunque la marca Disney sigue siendo sinónimo de calidad para muchas familias, el riesgo de “sequelitis” está siempre presente. Ejemplos recientes como “The Marvels” o “Aquaman and the Lost Kingdom” muestran que incluso las franquicias populares pueden tambalearse. La competencia con otras producciones familiares, como “Moana 2”, podría ser feroz durante el codiciado fin de semana de Acción de Gracias.

En el terreno de las apuestas más riesgosas pero intrigantes, “28 Years Later” destaca por ser una continuación del influyente “28 Days Later” de Danny Boyle. Aunque las películas de zombis han perdido parte de su atractivo en un mercado dominado por series como “The Walking Dead”, la reputación del director y un elenco liderado por Aaron Taylor-Johnson y Jodie Comer podrían revivir el interés en el subgénero. De manera similar, “Jurassic World Rebirth” apuesta por el eterno atractivo de los dinosaurios, aunque el desgaste de la franquicia “Jurassic World” podría jugar en su contra. La incorporación de talentos como Scarlett Johansson y Mahershala Ali, bajo la dirección de Gareth Edwards, busca insuflar nueva vida a esta saga.

El universo de los superhéroes enfrenta una situación crítica en 2025. Mientras Marvel intenta revitalizar su narrativa con “The Fantastic Four: First Steps”, la recepción tibia de películas recientes plantea dudas sobre si el público está perdiendo el interés en este género. En el caso de DC, “Superman” bajo la dirección de James Gunn representa una oportunidad para relanzar al icónico personaje y establecer un nuevo rumbo para el universo cinematográfico de la editorial. El reto para ambas casas productoras es encontrar un balance entre la saturación de historias interconectadas y la innovación narrativa que sorprenda al público.

Entre las producciones originales, destaca el biopic “Michael”, basado en la vida de Michael Jackson. La controversia en torno al legado del cantante podría jugar tanto a favor como en contra de su éxito comercial. Con la dirección de Antoine Fuqua y la participación de Jaafar Jackson, el film parece destinado a convertirse en un fenómeno cultural, independientemente de las críticas.

Por otro lado, la combinación de talento y riesgo caracteriza a proyectos como “Good Fortune”, dirigido por Aziz Ansari y protagonizado por Keanu Reeves y Keke Palmer. Aunque las comedias con clasificación R han tenido dificultades para atraer al gran público, el carisma del reparto podría marcar la diferencia. En una línea similar, “The Smashing Machine”, con Dwayne Johnson interpretando a un luchador de artes marciales mixtas, podría redefinir la carrera del actor si logra equilibrar la acción con la profundidad emocional.

Finalmente, algunos proyectos enfrentan un futuro incierto debido a sus altos presupuestos y expectativas desmedidas. El film de Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio a la cabeza, podría ser un éxito crítico, pero su costo de producción de 140 millones de dólares plantea dudas sobre su rentabilidad. De igual manera, “Tron: Ares” y “Snow White” luchan contra las expectativas de audiencias cada vez más exigentes y la competencia feroz en la taquilla global.

En conclusión, el 2025 será un año determinante para la industria cinematográfica, con una mezcla de franquicias consolidadas, propuestas originales y riesgos calculados. El éxito o fracaso de estas producciones no solo impactará sus resultados financieros inmediatos, sino que también determinará el rumbo que tomará Hollywood en los próximos años. En un contexto donde la audiencia busca historias que valgan la pena experimentar en la pantalla grande, el verdadero reto para los estudios será ofrecer propuestas que combinen espectáculo, emoción y autenticidad.

por R.N.