Streaming sin límites: la guerra de la transmisión en vivo

En el competitivo mundo del streaming, Netflix ha dado un paso decisivo para diversificar su oferta y competir directamente con Disney+, su principal rival, que este año fortaleció su catálogo al integrar Star+ y el paquete completo de ESPN, incluyendo eventos deportivos en vivo. La respuesta de Netflix no se ha hecho esperar: tras un ensayo inicial con el evento de boxeo entre Tyson y Paul, y un especial navideño con la NFL, el gigante del streaming anuncia su entrada formal al mundo de las transmisiones en vivo a partir de 2025.

Nueva era

Reconocido por sus series originales icónicas como “Stranger Things” y “The Crown”, Netflix se ha posicionado como líder en contenido bajo demanda. Sin embargo, su nueva estrategia apunta a consolidarse como una plataforma integral de entretenimiento que también incluya deportes, espectáculos y eventos en tiempo real.

Esta transición lo coloca en competencia directa no solo con Disney+, sino también con servicios como Amazon Prime Video y Peacock, que ya han explorado el segmento de transmisiones en vivo con las funcionalidades de las propias plataformas, como pausa, retroceso y la posibilidad de verlos después bajo demanda, adaptándose a las rutinas de sus suscriptores. Y sumándoles otros contenidos adicionales como documentales y programas satélites que amplifican la experiencia además de calentar la pantalla.

La prueba piloto fue el evento de boxeo entre Mike Tyson y Jake Paul, realizado en noviembre, y que expuso los desafíos técnicos que enfrenta Netflix al adaptarse a la transmisión en vivo. Con más de 60 millones de usuarios conectados simultáneamente, la plataforma enfrentó problemas de almacenamiento en búfer, calidad de imagen y fallos de audio, según reportó The Wall Street Journal. Esto se atribuyó a una subestimación de la audiencia y a una capacidad insuficiente en las redes de los proveedores de internet. Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, admitió que presionaron la “tecnología y los ISP del mundo al límite".

Sin embargo, Netflix tomó medidas para evitar que las fallas se repitieran en su debut con la NFL. En colaboración con proveedores como Spectrum, Xfinity y FiOS, aumentó significativamente la capacidad de sus servidores y la infraestructura de red.

El resultado fue un evento navideño con transmisiones más estables, aunque algunos usuarios en redes sociales reportaron glitches menores. Este aprendizaje es crucial, ya que Netflix también se ha asegurado derechos para transmitir eventos de la FIFA Women’s World Cup en 2027 y 2031.

Deportes y show

Netflix inauguró su “NFL Christmas Gameday” este año con un despliegue de alto nivel que muchos han compararon con su propia versión del Super Bowl. El evento navideño estuvo marcado por actuaciones icónicas y partidos clave que buscaron consolidar a la plataforma como un nuevo jugador en la transmisión de eventos deportivos de gran escala.

Mariah Carey fue la encargada de abrir el espectáculo con una interpretación pregrabada de su clásico navideño “All I Want for Christmas Is You”. La actuación de Carey se transmitió antes del enfrentamiento entre los Kansas City Chiefs y los Pittsburgh Steelers, partido que fue seguido por el encuentro entre los Baltimore Ravens y los Houston Texans, que contó con otra figura en su mediotiempo: Beyoncé, quien brilló en su ciudad natal de Houston con una espectacular presentación.

En su primera actuación televisada en vivo en cuatro años, apodada el “Beyoncé Bowl,” la artista ofreció un show meticulosamente diseñado, que incluyó la colaboración de Post Malone, Shaboozey y su hija Blue Ivy Carter. En el escenario, debutó con temas de su nuevo proyecto “Cowboy Carter”, en un show que tuvo sombreros vaqueros, autos descapotables con cuernos en sus parrillas, y la estética estadounidense sureña propia de la locación y su cultura.

En el terreno de juego, los Kansas City Chiefs, liderados por Patrick Mahomes, mostraron por qué son los campeones reinantes de la NFL: ahora tienen la posibilidad de hacer historia al convertirse en el primer equipo en ganar tres Super Bowls consecutivos. Y las actuaciones musicales fueron la guarnición perfecta para atraer a una audiencia más allá de los fanáticos habituales de la NFL.

En suma, el debut navideño de Netflix no solo consolidó su capacidad tecnológica tras los problemas de la pelea Tyson-Jake Paul el mes anterior, sino que también marcó un hito en su apuesta por combinar deporte, música y entretenimiento en vivo para captar nuevos públicos.

Punta de lanza

El evento logró captar a millones de espectadores y posiciona a Netflix como un jugador serio en el mercado de las transmisiones deportivas, más allá de su acuerdo con la NFL: la plataforma también ha firmado un acuerdo con la WWE para transmitir eventos como Monday Night Raw, SmackDown y sus principales shows en vivo, incluyendo WrestleMania y SummerSlam, a partir de enero de 2025. Esta alianza no solo busca atraer a un público jóven, sino también ampliar su alcance global con contenido disponible en mercados clave como América Latina, Europa y Asia. Y la apuesta en vivo de Netflix no se limita al deporte. La plataforma planea diversificarse incluyendo una amplia gama de eventos en vivo, como premios y ceremonias en tiempo real; especiales de comedia con los mejores talentos del género (ya probó con los famosos “roast”); y conciertos exclusivos y producciones teatrales.

Estos contenidos buscan fomentar una experiencia de visualización compartida que refuerce la conexión emocional entre los usuarios y la plataforma. Al tiempo que termina de ponerle los clavos al ataúd del cable y se consolida como una plataforma versátil capaz de ofrecer una experiencia completa: desde el binge-watching hasta eventos que generan conversación en tiempo real. Las asociaciones con marcas como la NFL y WWE también subrayan su intención de liderar esta evolución.

Con esta estrategia, Netflix se prepara para redefinir el futuro del streaming, transformando su plataforma en un espacio donde la inmediatez del contenido en vivo se combina con la flexibilidad del consumo bajo demanda. La batalla por la supremacía en el entretenimiento está más viva que nunca, y Netflix está decidido a jugar en las grandes ligas.

