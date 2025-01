Las series más esperadas del 2025

El año 2025 se perfila como un gran año para el universo de las series de streaming, con un abanico de estrenos que prometen captar la atención de los aficionados a los géneros más diversos, desde la ciencia ficción hasta los thrillers de acción, pasando por el drama, la comedia y el misterio. Las plataformas de streaming están listas para ofrecer una rica programación que consolidará aún más su poder en la industria del entretenimiento, relegando a su vez un poco más al cable y la televisión abierta. Aquí, una hoja de ruta de lo mejor que promete cada plataforma en cuanto a sus series más esperadas.

Netflix

La plataforma sigue siendo el gigante del mundo del streaming, con un flujo constante de títulos que abarcan todos los géneros. Y en 2025 no solo traerá secuelas esperadas, sino también nuevas apuestas que llaman la atención. Hacia fines de enero llegará la segunda temporada de “The Night Agent” (el 23 de enero), que regresa con más acción y suspenso. Gabriel Basso vuelve a interpretar a Peter Sutherland (quizás un tributo al Kiefer Sutherland que hizo grande el género hace dos décadas con “24”), un joven agente que se ve atrapado en una red de conspiraciones internacionales. La serie promete continuar con su mezcla de adrenalina y giros de trama impredecibles, ofreciendo una experiencia que mantendrá a los espectadores al borde de sus asientos.

En el mismo rubro, una semana más tarde llegará también la segunda de “The Recruit” (30 de enero), donde el joven Noah Centineo, conocido por su trabajo en “To All The Boys I’ve Loved Before”, se ve envuelto en situaciones peligrosas como abogado de la CIA. En la secuela la trama se expande con viajes a Corea y un nuevo elenco, incluida la incorporación de Teo Yoo como el villano principal.

Y Netflix se reserva dos tanques para la segunda mitad del año. La continuación de “Merlina”, la serie protagonizada por Jenna Ortega que regresa para ahondar más en la historia de la familia Addams. La mezcla de horror, comedia y misterio seguirá atrayendo a los fanáticos que disfrutan del tono oscuro y sarcástico de la protagonista. Además, la esperada incorporación de Lady Gaga en un misterioso personaje agrega un toque de glamour y expectación que eleva aún más el nivel de interés.

Y para cerrar el 205 se anota “El juego del Calamar: Temporada 3”: la serie coreana continuará con su exploración de la desigualdad social, la violencia y las complejidades psicológicas de sus personajes. El regreso de Lee Jung-Jae como Gi-Hun, junto con nuevos giros y retos, promete dejar a los fanáticos de la serie al borde del colapso nervioso.

Disney

La casa de grandes franquicias vinculadas a Marvel y Star Wars sigue consolidándose con estrenos relacionados con estos universos. El 4 de marzo se estrenará “Daredevil: Born Again”, la continuación de la saga que tiene como protagonista al superhéroe ciego del MCU.

Charlie Cox retoma su papel de Matt Murdock, mientras que Wilson Fisk, interpretado por Vincent D’Onofrio, regresa como el villano, en uno de los estrenos más esperados del 2025. La serie promete más acción, más dilemas morales y la típica atmósfera sombría que hizo de Daredevil una de las mejores series de Marvel hasta la fecha (antes en Netflix).

También del universo Marvel, el 24 de junio, se estrenará “Ironheart”: tras su introducción en “Black Panther: Wakanda Forever”, Riri Williams (la heroína Ironheart), tendrá su propia serie en Disney+. Dominique Thorne interpreta a la joven inventora que se convierte en la heredera del lugar que dejó vacante el difunto Tony Stark, al desarrollar una armadura similar a la de Iron Man. Con un enfoque más juvenil, pero con implicaciones más grandes dentro del MCU, “Ironheart” servirá de puente hacia futuras producciones de los Avengers.

Finalmente, el 2025 traerá también la segunda temporada de “Percy Jackson and the Olympians”, que tomará los eventos del segundo libro de la saga escrita por Rick Riordan, “The Sea of Monsters”, y llevará a Percy (el hijo de Poseidón) y sus amigos a nuevas aventuras. Con un elenco renovado y más personajes mitológicos, la serie continuará expandiendo el universo de los dioses del Olimpo para una nueva generación de fans.

Prime y Paramount

Amazon Prime Video también prepara su arsenal de estrenos potentes para 2025. “We Were Liars” llegará en el invierno de 2025, basada en el libro homónimo de E. Lockhart. Y promete ser otro éxito para la plataforma en el campo de los dramas adolescentes. Con una trama que gira en torno a un grupo de amigos, secretos familiares y un misterio que lo cambia todo, esta serie tiene el potencial de enganchar a una amplia audiencia, especialmente a los fanáticos de historias tipo “The Summer I Turned Pretty”, que casualmente regresa en 2025 con su tercera temporada.

Y para fin de año, Amazon se reserva el final de “The Handmaid’s Tale”. La saga distópica sobre Gilead llega a su final con la sexta temporada. June (Elisabeth Moss) tendrá que enfrentarse a su destino mientras busca a su hija y lucha por sobrevivir en un mundo cada vez más opresivo.

Por el lado de Paramount+ el gran estreno es la tercera de “Yellowjackets” (estrena el 14 de febrero), serie suspenso y horror que continuará desentrañando los oscuros secretos de un grupo de jóvenes sobrevivientes de un accidente aéreo. La adición de Hilary Swank al elenco refuerza las expectativas, y su participación promete agregar una nueva capa de tensión al relato. Y el inicio del año para la plataforma apunta una semana después, la segunda temporada de “1923” (el 23 de febrero), la serie que cuenta los dramas familiares y disputas en el seno de los Dutton, el clan que se hizo famoso con “Yellowstone”. La precuela de regresa con Harrison Ford y Helen Mirren, y su tenso retrato de las luchas de poder y la supervivencia.

Apple y Max

El streaming de la manzanita es menos popular en Argentina, pero es una usina de grandes ficciones. En este arranque de 2025 la gran apuesta es la segunda temporada de “Severance” (17 de enero), la serie creada por Dan Erickson y dirigida por Ben Stiller, que promete resolver algunas de las interrogantes más complejas dejadas por la primera. La historia explora un mundo distópico donde los empleados de la empresa Lumon Industries se someten a una operación que separa sus vidas laborales de las personales: la trama se mantiene como una de las más fascinantes y misteriosas de los últimos años.

La excelente actuación de Adam Scott y el elenco secundario son pilares fundamentales de una trama que plantea reflexiones filosóficas sobre la identidad y el capitalismo. En marzo llegará “The Studio”, comedia con Seth Rogen en el rol de un ejecutivo de un estudio de cine en crisis, que se une a un elenco estelar que incluye a Kathryn Hahn, Ike Barinholtz y Catherine O'Hara. La premisa de "The Studio" recuerda a “The Player” de Robert Altman.

Y en abril se anota “Your Friends and Neighbors”, con Jon Hamm (el de “Mad Men”) a la cabeza. Esta serie dramática dirigida por Jonathan Tropper es un retrato de la vida de un hombre que se ve arrastrado a la desesperación tras una mala racha personal. La interpretación de Hamm, tan afín al personaje de un hombre caído en desgracia, promete ser uno de los grandes puntos de atracción para los seguidores de los dramas humanos profundos.

En Max, en febrero llegará la tercera de “The White Lotus”: el drama se adentrará en las culturas orientales, explorando la podrida élite que se hospeda en un resort. Y la continuación de “The Last of Us” vendrá en el otoño: la adaptación del famoso videojuego continuará la historia de Ellie y Joel en un mundo post-apocalíptico, con nuevas caras como Kaitlyn Dever como Abby, y nuevos retos para los protagonistas.

En conclusión, el 2025 promete ser un año fascinante para los amantes de las series, con una gama impresionante de títulos que abordan desde los dilemas humanos más íntimos hasta las batallas épicas en universos imaginarios.

por R.N.