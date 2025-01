El universo Star Wars con nuevos rumbos

Disney continúa ajustando el rumbo de la franquicia Star Wars tras una serie de proyectos que no lograron despegar. Uno de los casos más recientes es la cancelación de “The Acolyte”, serie que debutó en Disney+ pero no logró justificar su elevado costo frente al rendimiento obtenido. En una entrevista con Vulture, Alan Bergman, copresidente de Disney Entertainment, explicó: “The Acolyte no alcanzó el nivel que necesitábamos considerando la estructura de costos de la serie. Por eso decidimos no continuar con una segunda temporada”.

La serie protagonizada por Amandla Stenberg enfrentó una fuerte reacción en línea: el enfoque en una narrativa liderada por mujeres y sus “subtonos queer” desató críticas feroces por exceso de wokismo y generó un clima complicado para el proyecto que no logró conectar ni con la audiencia general ni con los fans de la saga.

En contraste con los tropiezos recientes, Disney parece estar centrando ahora sus esfuerzos en las fórmulas que han funcionado en el pasado. “Andor”, aclamada por la crítica, tendrá una segunda temporada que, según Bergman, es “fantástica”. Asimismo, se confirmó que “Ahsoka” también contará con una continuación liderada por Dave Filoni, figura clave en el éxito de las series de Star Wars en Disney+. Además, la nueva serie “Skeleton Crew”, protagonizada por Jude Law, ha mostrado señales de crecimiento desde su estreno en diciembre de 2024, obteniendo críticas positivas y renovando la esperanza de la compañía en la expansión del universo galáctico.

Las heroínas

A pesar de que las series y películas de Star Wars con protagonistas femeninas no han tenido la misma acogida que las protagonizadas por varones (con excepción de “Rogue One”, quizás el film más celebrado por la crítica después de la saga original), Disney confía en que la Fuerza acompañará una nueva película centrada en Rey, la Jedi que tomó el relevo de los Skywalker tras los acontecimientos de “Star Wars: The Rise of Skywalker” (2019). Sin embargo, el proyecto, que busca continuar la historia de Rey y su intento por fundar una nueva Academia Jedi, enfrenta cambios importantes en su desarrollo.ç

Steven Knight, guionista conocido por series como “Peaky Blinders”, ha abandonado el proyecto: había sido anunciado en marzo de 2023 como reemplazo de los guionistas originales Damon Lindelof y Justin Britt-Gibson, pero ahora Lucasfilm está buscando un nuevo escritor para tomar las riendas de la historia. Este cambio implica que la producción podría retrasarse hasta 2025 o más.

A pesar de estos contratiempos, Sharmeen Obaid-Chinoy sigue comprometida como directora del filme. Ganadora de dos premios Oscar por cortometrajes documentales, Obaid-Chinoy hizo su debut en Disney+ dirigiendo episodios de “Ms. Marvel”. Y sobre el proyecto de Star Wars, comentó: "Lo que más me interesa es el viaje de Rey como Jedi femenina. Es ahí donde puedo aportar mis propias experiencias". Y el panorama cinematográfico de Star Wars incluye varios proyectos en desarrollo.

En mayo de 2026 llegará “The Mandalorian and Grogu”, dirigida por Jon Favreau, mientras que para diciembre de 2026 y 2027 Disney tiene programados dos estrenos más, cuyos títulos no han sido confirmados. En el evento Star Wars Celebration, la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, anunció otras producciones, entre ellas películas dirigidas por James Mangold (Indiana Jones and the Dial of Destiny) y Dave Filoni, responsable de las sagas animadas de Star Wars. El 2025 será clave para el regreso de “Ahsoka” con su segunda temporada, que junto a la nueva película de Rey, refuerza el compromiso de Lucasfilm con las protagonistas femeninas en el universo Star Wars.

Los chicos

"Star Wars" también volvió a sus raíces con "Skeleton Crew", una serie que apostó por conquistar al público infantil a través de una aventura de piratas espaciales. La producción retomó el espíritu de la franquicia como un cuento de hadas intergaláctico, pero esta vez centrado en niños. Con un enfoque nostálgico y guiños a clásicos como "Los Goonies", la serie destaca especialmente por la presencia de Jude Law, quien encarna a un misterioso personaje que recuerda a su interpretación del Capitán Garfio en "Peter Pan & Wendy".

La historia sigue a Wim (Ravi Cabot-Conyers), un niño que vive en At Attin, un planeta utópico pero estrictamente aislado, donde las naves espaciales tienen prohibido entrar o salir. Wim, junto a su amigo Neel, Fern y KB, termina accidentalmente a bordo de una nave que los lleva lejos de casa y directo a un peligroso refugio de piratas espaciales. Allí se encuentran con Jod Na Nawood (Jude Law), un supuesto jedi que oculta su pasado: Law, al igual que su Garfio en "Peter Pan", entrega una actuación carismática y ambigua, oscilando entre la mentoría y el engaño.

"Skeleton Crew" se destaca no solo por su tono ligero y su estética de aventuras infantiles, sino también por ofrecer un nuevo giro en el universo Star Wars que recuerda a los spinoffs de los ochenta con los osos ewoks (“Caravana por el valor” y “La batalla por Endor”). Este elemento, poco explorado en la saga, añade frescura y dinamismo a la narrativa. La serie evita las habituales crisis galácticas y, en su lugar, se centra en las pequeñas victorias y en el descubrimiento de mundos nuevos. Dirigida por talentos como Jon Watts ("Spider-Man: Homecoming") y David Lowery ("The Green Knight"), "Skeleton Crew" se convierte en una propuesta que no solo conecta con los más jóvenes, sino también con aquellos que crecieron soñando con aventuras espaciales

Los inicios

El director James Mangold, conocido por su trabajo en grandes franquicias como “Logan” e “Indiana Jones y el Dial del Destino”, ha asumido un nuevo desafío en el universo de Star Wars: dirigir una película que explorará el origen de los Jedi, ambientada 25,000 años antes de los eventos de “The Phantom Menace”. En una entrevista reciente con MovieWeb, Mangold explicó que esta decisión busca liberarlo del peso de la extensa mitología de la saga y evitar las expectativas a menudo divisivas de los fanáticos.

“Esta película se desarrollará mucho antes de cualquier otra entrega conocida de Star Wars”, comentó Mangold. “Siempre me ha intrigado explorar este terreno, desde que era adolescente. No me interesa estar atado a tanto canon que se vuelve casi inmanejable y terminas sin complacer a nadie”. El proyecto se centrará en los orígenes de la Fuerza: cómo se descubrió, entendió y utilizó, con un enfoque épico que Mangold compara con películas bíblicas como “Los Diez Mandamientos”. El director dejó claro que no quiere caer en la saturación de referencias o elementos diseñados exclusivamente para complacer a los fans. Para él, estos recursos “se convierten en antítesis de la narrativa, transformándose más en publicidad que en auténtica narración”.

Aunque Lucasfilm no ha ofrecido más detalles sobre la película ni ha anunciado una fecha de estreno, la propuesta de Mangold representa una oportunidad única para la franquicia. Al retroceder miles de años en la cronología, la historia se libera del universo interconectado que caracteriza a las películas recientes. Según el director, el enfoque será exclusivamente emocional, evitando referencias a otras entregas o “huevos de pascua” que desconecten al espectador de la trama principal.

Mangold, quien este año es considerado candidato al Oscar por su biopic sobre Bob Dylan, “A Complete Unknown”, es un crítico de los universos cinematográficos masivos. En entrevistas anteriores con Rolling Stone y Variety, señaló que estas franquicias tienden a priorizar la conexión entre películas sobre la narración y eso “es el enemigo de las buenas historias”. La película de Mangold promete explorar nuevos horizontes dentro de la galaxia de Star Wars, ofreciendo una perspectiva fresca y libre de las limitaciones. El futuro de este universo. l



por R.N.