Cuándo llegarán las 10 series más esperadas del 2022

Los principales servicios de transmisión han apuntado al 2022 como un año que les permitirá lanzar el contenido que se retrasó debido a la pandemia. Allí hay varios esperados estrenos y la continuación de series exitosas.

How I Met Your Father (Star+)

Primera temporada / 18 de enero

El spin-off del clásico de culto "Cómo conocí a tu madre" será uno de los originales de Hulu más notables de 2022. Tendrá a Hilary Duff como estrella y su tráiler en YouTube (lanzado a mediados de diciembre) ya tiene más de 7 millones de visitas.

The Marvelous Mrs. Maisel (Amazon Prime)

Cuarta temporada / 18 de febrero

Si bien no es tan popular como la serie "El señor de los anillos", "Mrs. Maisel” es aclamada por la crítica y le permite a Amazon obtener premios prestigiosos. "Señora. Maisel ”en 2018 ganó 5 premios Emmy, por ejemplo. El programa protagonizado por Rachel Brosnahan ha logrado mantener una audiencia decente con cada nueva temporada.

“Halo” (Paramount+)

Primera temporada / Inicio de 2022

La serie "Halo" de Paramount+ tendrá lugar en el mundo de la franquicia de juegos clásicos, aunque los detalles adicionales de la trama son un secreto. La franquicia "Halo" ha vendido más de 81 millones de juegos y generó más de us$ 6 mil millones en ingresos.

Bridgerton (Netflix)

Segunda temporada / 25 de marzo

Parece una apuesta segura que la segunda temporada de "Bridgerton" será un éxito de audiencia. La serie de Netflix, con producción ejecutiva de Shonda Rhimes, se ubicó primera por 28 días tras su debut en la plataforma. Tendrá un especial previo: "The Queen's Ball: A Bridgerton Experience", que transportará a los televidentes al mundo de la serie dramática de época.

Stranger Things (Netflix)

Cuarta temporada / Mediados de 2022

Será la última temporada de "Stranger Things" que se encuentra actualmente entre las 10 series en inglés más vistas de Netflix de todos los tiempos. Los juegos móviles “Stranger Things” recientemente lanzados por Netflix actúan como impulso notificándoles a los usuarios del debut de la nueva serie.

Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Primera temporada / Mediados de 2022

Las expectativas para “Obi-Wan Kenobi” son altas después de ver lo que otro spin-off de “Star Wars” como “The Mandalorian” ha logrado en Disney +. La serie verá a Ewan McGregor repetir su papel de Obi-Wan, 10 años después de los eventos de "Star Wars: Revenge of the Sith", la película de 2005. que recaudó más de us$ 800 millones a nivel mundial en taquilla.

The Sandman (Netflix)

Primera temporada / Julio de 2022

Un título notable que está basado en el cómic de finales de los 80 de Neil Gaiman. Los intentos fallidos anteriores de adaptar "The Sandman" a las películas también se suman al atractivo de una serie que promete ser la “más cara que ha hecho DC Entertainment".

El señor de los anillos (Amazon Prime)

Primera temporada / 2 de septiembre

Con una inversión de us$ 465 millones y cinco años de producción, la serie del universo "LOTR" es sin duda el lanzamiento televisivo más importante de Amazon en 2022. Tendrá lugar miles de años antes de los eventos de las películas de "El señor de los anillos" y "El Hobbit", y se estrenará durante el fin de semana del Día del Trabajo estadounidense.

She-Hulk (Disney+)

Primera Temporada / Segunda mitad de 2022

Seguirá la historia de la abogada Jennifer Walters (Tatiana Maslany) que adquiere las cualidades de Hulk después de recibir una transfusión de su primo Bruce Banner (Mark Ruffalo), mejor conocido por su alter ego Hulk. Ruffalo ha interpretado a Hulk en las películas de "Los Vengadores" desde 2012 y regresa como puente para una nueva heroína de Marvel.

“The Flight Attendant” (HBO Max)

Segunda temporada / Segundo semestre de 2022

La primera temporada de "The Flight Attendant" fue uno de las sorpresas de HBO Max en 2021: la serie de comedia protagonizada por Kaley Cuoco tiene una puntuación del 97% en Rotten Tomatoes y fue una de las 10 series de HBO Max más vistas. Esto sugiere que hay una base de fans esperando la segunda temporada, que puede ayudar nuevamente a HBO Max / WarnerMedia en la carrera de premios: obtuvo nueve nominaciones al Emmy en 2021.

por R.N.