Cómo será el reencuentro de los actores de Harry Potter

“Harry Potter y la piedra filosofal” se publicó en el Reino Unido el 26 de junio de 1997. Un año después llegó al mercado estadounidense. Pero la masividad de la saga creada por J.K. Rowling se daría con el estreno en diciembre de 2001 de la primer película de la franquicia, una que todavía se proyecta dos décadas después: “Animales fantásticos: Los secretos de Dumbledore” llegará a los cines en abril para completar la trilogía que funciona como precuela. Y hay una razón bastante simple por la que Warner sigue haciendo producciones de Harry Potter: gana millones.

Según un informe de Statista, la franquicia ha recaudado us$ 25 mil millones en ingresos: $ 8.500 mil millones en taquilla (“Harry Potter y las Reliquias de la Muerte Parte 2” sumó unos 1.300 millones de dólares); us$ 7.700 millones en libros; y otros us$ 9.300 millones por las ventas de juguetes y videojuegos. Un monto superior a lo recaudado por Disney (17.500 millones de dólares) con la franquicia Marvel y sus 20 películas.

Spinoffs

Warner Bros compró los derechos cinematográficos de Harry Potter por apenas 1,65 millones de dólares: la primera película se convirtió en un éxito de taquilla, recaudando 974 millones de dólares en todo el mundo en su primera edición, y más de mil millones de dólares con los relanzamientos posteriores.

La autora y escritora J. K. Rowlings ha amasado desde entonces unos 820 millones de libras y sigue sumando: en 2019 anotó 92 millones de dólares en ganancias y fue, según Forbes, la autora con mayores ingresos del mundo. La franquicia cinematográfica que inició en 2001 con “Harry Potter y la piedra filosofal”, se cerró en 2011 con “Harry Potter y las Reliquias de la Muerte (Parte 2)”.

En esa década, las ocho películas totalizaron unos us$ 7.700 millones: es la tercera franquicia cinematográfica más grande de la historia. A la que en 2016 se sumó la saga “Animales Fantásticos”. Y otros varios proyectos estarían en carpeta para ser desarrollados en breve en formatos de miniseries como lo hace Disney con los spinoffs de Star Wars (“Mandalorian” y “El libro de Boba Fett” que saldrá el 29 de diciembre) y Marvel (“Wandavision”, “Falcon y el Soldado de Invierno”, “Loki” y “Hackeye”).

Allí se rumorean series sobre Severus Snape (el profesor con función de “doble agente” que interpretó el fallecido Alan Rickman) y otra sobre Hermione en la que podría participar la misma Emma Watson. Pero antes será el tiempo del reencuentro de los protagonistas para el 20 aniversario.

Aniversario

HBO Max ya ha lanzado clips de lo que será el festejo por el vigésimo aniversario de Harry Potter. Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Crint, quienes interpretaron a Harry Potter, Hermione Granger y Ron Weasley respectivamente en las películas, filmaron el especial (que se verá a las cero horas del 1 de enero) en los estudios de Warner Bros en Londres.

"El especial retrospectivo contará con nuevas entrevistas en profundidad y conversaciones del elenco, invitando a los fanáticos a un viaje mágico en primera persona a través de una de las franquicias cinematográficas más queridas de todos los tiempos", reveló HBO Max.

Y se sumarán otros actores de la saga como Ralph Fiennes (Lord Voldemort), Gary Oldman (Sirius Black), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange), Tom Felton y Jason Isaacs (los Malfoy), James y Oliver Phelps (los mellizos Weasley), Bonnie Wright y Evanna Lynch (Ginny Weasley y Luna), Robbie Coltrane y Mark Williams (Hagrid y Arthur Weasley) entre otros confirmados. Pero la autora J.K. Rowling no será de la partida: ha sido criticada por algunas de las estrellas de la saga luego de que hiciera comentarios transfóbicos.

por R.N.