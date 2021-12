Canciones feministas con repercusión mundial

Mira, escucha, piensa. Aprende a ser feliz y si viene otra pa’ queaprendas que a mí nadie me compra por pagarme una cuenta. Tendrás que amar mejor porque ser guapo no alimenta. Si te preguntas quién tiene la culpa, tus celos enfermizos con tu ego se juntan. Si un hombre me da ‘like’ en una foto te insultas pidiendo que la borre y si provoco es mi culpa, ¿y qué? Perdón si llegaste a creer que yo te iba a pertenecer. No, no. Yo nunca fui tuya, bebé. Sabes que no me hace falta na’. Absolutamente na’. Hawái de vacaciones, feliz por mil razones. Perfil falso en Instagram. Pa’ que no vea cómo me chequeas”, reza la versión feminista del hit de Maluma. La cantante y compositora española Beatriz Luengo -quien acaba de ganar dos Latin Grammy por su labor en la composición de “Patria y Vida”, tema destacado como Mejor Canción Urbana y Canción del Año- generó una respuesta viral al tema“Hawái”, cambiándole la letra desde una perspectiva feminista. La masividad con la que se compartió el video logró cosechar 4 millones de vistas en YouTube y 25 millones de reproducciones en Instagram. A tal punto que el propio Maluma le dio su bendición. Repensar. Resignificar. Deconstruir. Desaprender. Y volver a crear con perspectiva de género. Analizar. Tener en cuenta los diferentes puntos de vista. Incluir. Alzar la voz. Hacerse oír. Luchar.Visibilizar. Evolucionar. También en la industria musical y en las canciones. De eso se trata la nueva ola de música feminista.

“Hacen falta más puestos de trabajo y más oportunidades para las mujeres en nuestro sector. En la composición somos sólo un uno por ciento de la industria latina las mujeres compositoras. Hasta hace dos años los temas latinos estaban escritos por hombres hacia mujeres y hasta la mujer, cuando tomó la bandera, cantaba canciones escritas por hombres desde un punto de vista masculino, desde la sexualidad hasta los sentimientos. Ahora hay un puñado de mujeres liderando, Karol G, Rosalía, Natti Natasha, Anitta con esa canción con Balvin donde ella explica qué es lo que quiere que le hagan. La mujer ha tomado la batuta y explica desde qué punto de vista quiere hablar y cómo se quiere expresar”, dice en diálogo con NOTICIAS Beatriz Luengo.

“Yo en las sesiones de composición todavía me tengo que pelear bastante, al hacer una canción que hable de sexo, de dos amantes, es difícil que te escuchen en un universo desde lo femenino. Y ya crear con hombres una canción feminista es muy difícil. Si se va a hacer una canción feminista tiene que ser porque está ahí la main artist con sus números que la avalan y diga que quiere hacer una canción de esa manera. Si no es difícil que quieran una temática empoderada de la mujer”, agrega Luengo.

Himno

Quien también generó una revolución al cambiar una letra es Evelina Sanzo. La cantautora rosarina tuvo gran repercusión a nivel nacional por cambiar algunas palabras del Himno Nacional Argentino en un acto oficial.

“Me convocaron para cantar el Himno y lo hice de acuerdo a lo que pienso. También es real que quería decir 'les libres', porque decir sólo 'las' no incluye a las identidades no binarias, y 'coronades de gloria vivamos. Pero lo consulté con Sofía Botto -directora de Mujeres e Igualdad de la Secretaría de Género y DDHH de Rosario- y coincidimos en que, si bien es superválido utilizar el lenguaje inclusivo, aún no estamos preparados como sociedad para usarlo en el Himno. Entonces dije 'las' en vez de 'los' porque entiendo que 'los' no incluye ni nombra a las mujeres, y lo que no se nombra no existe. Y las mujeres y disidenciassexuales existimos. También dije 'juremos con gloria vivir' porque estamos en medio de una pandemia y se está muriendo mucha gente. Sé que canté el Himno con amor y respeto y en ningún momento sentí que estuviese ultrajando nada. Por eso estoy tranquila y no accedí a dar notas con Chiche Gelblung o con los demás medios de todo el país que se comunicaron conmigo y me reía cuando me avisaban que estaba en el programa de Feinmann o Canosa”, manifiesta Sanzo en diálogo con NOTICIAS.

La cantante intenta sostener una práctica artística feminista en todos los espacios que le toca transitar. En 2016, mientras se celebraban los 50 años de rock en castellano en el Anfiteatro Municipal de Rosario, fueron 130 varones y sólo 8 mujeres en el escenario. Se subió a cantar y pidió igualdad y respeto hacia las colegas que no habían sido convocadas. Junto a sus compañeras del Colectivo de Mujeres Músicas de Rosario, en 2019, elaboraron una ordenanza que fue aprobada por unanimidad por el Concejo.

Se trata de un programa de fomento para el acceso de mujeres y disidencias en los eventos musicales. Hoy en día la paridad está instalada en los eventos a nivel local, incluso en la conformación de los jurados de los concursos del área cultural. “Mujeres unidas, mujeres juntas. Todas unidas, todas juntas. Se corre la bolilla, se corre el bolillón. La lucha feminista es la revolución”, proclama el himno característico del colectivo rosarino, escrito y musicalizado por Valei y Mercedes Ianniello.

Ruidosas

La cantautora chilena Francisca Valenzuela es directora y creadora de “Ruidosa”, que nace en 2016 en Chile con el “Ruidosa Fest”, para luego trasladarse por toda América latina realizando paneles de música, charlas, talleres, investigaciones y contenidos originales. “Quería crear una plataforma, una comunidad y un festival que pudiera celebrar la diversidad de voces, perspectivas e historias de mujeres y disidencias en toda Latinoamérica en el ámbito creativo. Además poder identificar y visibilizar las problemáticas que hay en nuestras industrias creativas, y unir la cultura popular con las causas sociales importantes, como un vehículo de transformación social”, contó Valenzuela a NOTICIAS sobre esta red de activistas.

En la construcción de una industria musical más equitativa y diversa hay muchas mujeres que hacen ruido. Tal es el caso de otra cantautora chilena, Javiera Mena, quien en el marco de sus shows realizados en Argentina dialogó con NOTICIAS: “Hay una frase que me encanta que dice que todo acto es político. Por más que tú no estés cantando canciones de protesta, hay una lucha, hay una manera de comunicarte en frente de la gente, de hablar, de vestirse, de cantar los temas que dices. Yo siempre he sido muy abierta con el amor entre chicas y eso es político, fue muy revolucionario en su momento incluso. Entonces creo que la libertad para decir quién eres, escribir lo que quieres hacer, es una propuesta súper importante para la gente que la va a recibir. Ahora con el feminismo y todos estos movimientos que están pasando, la música es el espíritu de todo esto. Cuando nos acordemos en unos años de estos días, va asonar música y van a estar en la banda sonora las canciones de muchas de nosotras”.

Por su parte, la mexicana Christi Lux confía a NOTICIAS: “Como mujer siempre he sido naturalmente una rebelde. Desde pequeña fui la líder de mi grupo. Crecí en un ambiente machista y no entendía por qué tenía que ser así. Mi estilo de música es variado. Me expreso con libertad. Según cómo me sienta mis temas hablan de amor, de dolor o de mi sexualidad como mujer. Mi manera de ser me ha llevado lejos en mi carrera y todo mi entorno. Me gusta tener y estar en poder. Me siento muy orgullosa como mujer en una industria donde los hombres son los que siempre ganan. Como mexicana me alegra que la onda femenina esté llegando lejos y esté rompiendo barreras a nivel musical”.

Generación

Las nuevas generaciones reconocen que el fenómeno ya está instalado socialmente, lo llevan arraigado, por lo tanto manejan otros datos, tienen otro chip y fomentan el cambio en la industria musical, en los escenarios, en el backstage, en los procesos de producción de un disco, en las temáticas de las canciones. Con tan solo 13 años, Bela Palmigiano compone sobre violencia de género: “Desde la música encontré mi lugar en algunas de mis canciones para aportar a esta causa y poder hacer justicia por quienes ya no pueden”, asegura a NOTICIAS.

La influencer Agos Nisi, de 18 años, está escribiendo temas empoderados y narra a este medio su visión del rol de la mujer en el mundo: “Que la mujer se sienta libre, fuerte y completa, no necesita de nadie para salir adelante”. Lanzarse en una carrera musical hoy en día supone aunarse a la coyuntura. Tal es el caso de Flor Vigna, quien acaba de estrenar su primer sencillo “Uy!” que se ubica en una postura de firmeza contra el clásico “chamuyo del príncipe azul”. Y confiesa a este medio que, si bien quiere manejar una paleta de colores con temas divertidos y melancólicos, el segundo single tiene que ver con derribar lo patriarcal. “Habla de un cambio de paradigma, desde un pasado donde nos enseñaban otras cosas hasta un presente donde podemos alzar otro discurso”, revela. Cada vez son más las mujeres que se apropian de espacios históricamente ocupados por hombres. La música sienta precedentes mientras cuenta y canta verdades.