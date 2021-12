Pase sanitario pop: las bandas y solistas que llegarán en el 2022

A-Ha

El grupo noruego llegará a la Argentina en marzo 2022, para festejar el 35 aniversario de su primer gran éxito: el álbum “Hunting High and Low”, lanzado en 1985, donde se incluye el hit “Take on me”.

Tras la suspensión por la pandemia, A-Ha oficializó la presentación para el próximo 25 de marzo de 2022, en el estadio Movistar Arena, fecha en la que sonarán otros clásicos como “The Sun Always Shines On TV”, “Train Of Thought” y “Hunting High And Low”. Las entradas cuestan entre $7.000 y $13.500, y se pueden adquirir desde la web movistararena.com.ar.

Erasure

El dúo integrado por Andy Bell y Vince Clarke llegará a nuestro país el 23 de julio de 2022 para dar un concierto en el Movistar Arena en el marco de la gira The Neon Tour, que toma el nombre del nuevo disco que se reversionó también en The Neon Remixed.

El remix del Dj argentino TSF, Julián Bauzá, fue justamente el tema elegido por Erasure para difundir el tour latinoamericano: arribará a la Argentina tras pasar por México, Colombia, Chile y Brasil.

La banda synth pop famosa por hits como “A Little Respect" y "Oh L'Amour"acaba de terminar una exitosa gira sold out por el Reino Unido que potenció la gira mundial. La última vez que Erasure se presentó en nuestro país fue en el año 2018 en el Luna Park.

Justin Bieber

Está confirmado que el canadiense vuelve a Argentina en 2022 como parte de la gira latinoamericana de “Justice World Tour”. El espectáculo se llevará a cabo el 10 de septiembre en el Estadio Único de La Plata y las entradas se encuentran agotadas. Pero se espera una segunda fecha.

La gira ¨Justice Tour¨ arrancará en febrero en Estados Unidos con 52 shows y luego seguirá por otros 20 países totalizando más 90 conciertos, con los que Bieber, de tan solo 27 años, prueba ser una de las máximas estrellas de la música pop aun hoy, a varios años de su explosión teen.

Dua Lipa

La artista británica vuelve a la Argentina el próximo 13 de septiembre de 2022, como parte de su gira “Future Nostalgia”. El show se llevara a cabo en el Hipódromo de Palermo (agregó una segunda fecha para el 14 de septiembre) y las entradas en preventa cuestan $ 12.000 en el campo delantero y $ 8000 en campo general. Precios que subirán a $ 14.500 y $9.500, respectivamente vencido el plazo.

La ganadora del Grammy 2021 a Mejor álbum pop justamente por “Future Nostalgia” visitará Santiago de Chile, Bogotá, Ciudad de México y Monterrey, cerrando así la presentación de un disco que generó furor y fue uno de los más reproducidos del 2020 en Spotify gracias a hits como "Break My Heart", "Levitating" y "Don't Start Now".

Coldplay

La banda británica se hará esperar hasta el 25 de octubre del 2022 como parte de su gira “Music of the spheres world tour”, tour cruzado por la sustentabilidad: "El eje del regreso de Coldplay a los escenarios estará signado por una gran cantidad de iniciativas de sustentabilidad y compromiso ambiental, incluyendo la reducción de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol con cada entrada vendida", explica el comunicado de la banda.

Los liderados por Chris Martin pasarán antes por Estados Unidos, Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido, Costa Rica, República Dominicana, México y Brasil, donde serán parte del Rock in Río. El show local se dará en el Estadio River Plate y las entradas cuestan entre $ 4.500 y $ 13.000.

por R.N.