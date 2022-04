Virginia Tola regresa al Colón con un repertorio de canciones populares

El festival “Únicos”, en su quinta edición, continua también durante abril y junio. El viernes 22 de abril, David Lebón y Pedro Aznar se presentarán en el Hipódromo de Palermo. Y Virginia Tola y Gerónimo Rauch, subirán el lunes 25 de abril al escenario del Teatro Colón. “Yo lo que siento es que después de una crisis mundial, la gente espera un repertorio para el disfrute. Soltar los preconceptos y relajarse en algo que nos de placer”, apuntó Tola en diálogo con NOTICIAS. La soprano argentina radicada en Madrid regresa al país para hacer un repertorio que combina lo clásico con lo popular.

“No voy a dejar de cantar ópera, pero con elegidos puedo llegar a un público más amplio, más efusivo. A mí me permite probar nuevas cosas. Con Gerónimo estamos los dos en Madrid, y podemos ensayar acá. Tenemos seis duetos y cuatro canciones por separado. El hace Roxana por ejemplo, y yo después me sumo. El repertorio tiene cosas de María de Buenos Aires, de música italiana, de temas de películas. Pasamos por distintos personajes”, adelantó. “Yo ya había probado cantar otras cosas con Plácido Domingo. Pero no hay un registro de algo así para el público argentino. Es un show de nivel internacional”, festejó Tola.

“Con Virginia estamos ensayando acá en Madrid, porque ella vive acá también, y va a ser algo increíble. Me hace acordar un poco a Andrea Bocelli, Barbra Streisand, un poco de Il Divo, Josh Groban. Es muy elegante lo que vamos a hacer, muy entretenido y para lucirse, para contar historias, pero con música”, sumó el ex Mambrú, Gerónimo Rauch, listo para protagonizar “Los Puentes de Madison”, musical basado en la película homónima que se presentará en la Gran Vía madrileña, con producción de RGB Entretainment (de Gustavo Yankelevich).

“Que haya una productora que apueste a un festival en el Colón, con una sinfónica, generando trabajo para 100 personas, es para sacarse el sombrero, para aplaudir y agradecer”, volvió el cantante dedicado a la comedia musical sobre el show en el coliseo porteño. El Festival "Únicos", que ya contó con la presencia de más de 150 artistas, entre los que destacan Joan Manuel Serrat, Niña Pastori y Café Tacuba, entre otros muchos, cerrará su primer semestre de 2022 con un show de Los Nocheros y Palito Ortega en el Colón el 20 de junio.

por R.N.