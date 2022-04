Moon Knight y Morbius: la llegada de superhéroes más oscuros

El giro oscuro de los superhéroes no es nuevo ciertamente. Esos comics se escribieron en los setenta mayormente, tras darle un giro a los tradicionales paladines, para engendrar una nueva casta más acorde con una sociedad que ya no leía los conflictos en blanco y negro. Y las primeras adaptaciones al cine llegaron en los ’90, con “The Crow” (la muerte de Brandon Lee durante la filmación convirtió al film en leyenda cinematográfica) y el “Darkman” de Sam Raimi (interpretado por Liam Neeson), sobre un científico desfigurado que se obsesiona con la venganza. Hoy ese espíritu vengador es el que mueve a “The Batman” (el propio encapotado lo hace su lema), y otros superhéroes dispuestos a buscar justicia por mano propio sin los límites de las versiones más simpáticas de los 50 y 60.

Oscuras

“The Batman” se ha convertido en el mayor éxito de taquilla del año. Y la película también podría haber establecido un nuevo estándar para el éxito: superhéroes más oscuros.

Y no sólo en un sentido metafórico. Casi el 100% de la película se desarrolla de noche. El superhéroe vigilante que encarna Robert Pattinson hace su trabajo bajo fuertes lluvias, en habitaciones oscuras y un club nocturno que parece un búnker. Y una de las pocas secuencias diurnas de la historia tiene lugar en un funeral, casi por contraste. "Soy las sombras", murmura Batman en una voz en off antes de materializarse en una estación de metro con forma de cripta para golpear a una pandilla.

Para los cineastas que heredaron una franquicia cinematográfica definida por la oscuridad, el trabajo consistía en llevar la película de tres horas a un nuevo nivel. Y aunque los fanáticos y los críticos han debatido si la película necesita semejante nivel de oscuridad, sus realizadores creen que este clima funciona especialmente bien en el cine. “Si te sientas en un cine durante un período prolongado, llega un punto en el la vista se adapta.

La acotada escala de colores del film ayuda a distraer menos al espectador de la historia”, dice el director de fotografía de “The Batman”, Greig Fraser, autor de "Zero Dark Thirty", y nominado a un Oscar 2022 por el aspecto sombrío de la película de ciencia ficción "Dune". "The Batman fue el trabajo de iluminación más difícil que he hecho", valorizó. Una iluminación que se comparó con la de otros thrillers de asesinos en serie de David Fincher “Se7en” y“Zodiac”.

Es que el Caballero de la Noche persigue aquí también a un asesino en serie, el Acertijo, y toma prestado de “Joker”, el éxito de 2019 (obtuvo 11 nominaciones al Oscar, un récord para una película de historietas), el aspecto sucio de las películas del 1970 dedicadas a killers con enfermedades mentales.

Vengadores

En sintonía con “The Batman” llegó a Disney+ -el 30 de marzo- un superhéroe de Marvel que muchas veces ha sido comparado con el Caballero Oscuro: “Moon Knight”. Creado por Doug Moench y Don Perlin en 1975, el personaje ha tenido más de una comparación con el héroe más famoso de DC Comics (perdón Superman), así como Thanos y Deadpool fueron basados en creaciones de DC como Darkseid y Deadstroke respectivamente.

En este caso Moon Knight es encarnado por Oscar Isaac, que ya había sido parte del universo Star Wars y hace ahora su debut en el Universo Marvel (MCU por sus siglas en inglés) con un superhéroe complicado: tiene un trastorno de identidad disociativo, y sus diferentes personalidades incluyen a Marc Spector, Steven Grant y Mr. Knight.

Steven es un tímido inglés que vive en Londres, y se entera de su oscuro pasado: Marc era un mercenario que fue poseído a su vez por el dios egipcio de la luna, Khonshu. “Es un superhéroe solitario, que se llevaría con Hulk”, spoileó Isaac y ya todos especulan con la aparición en la serie de Mark Ruffalo, quien ya se confirmó que volverá a interpretar su papel de Bruce Banner/Hulk en “She-Hulk”, que se estrenará en algún momento de 2022 después de Ms. Marvel. “Moon Knight estará en el MCU los próximos 10 años. Es un personaje muy interesante.

Es probablemente el personaje más interesante para cualquier actor. Óscar ha hecho un gran trabajo. A la gente ya le gusta, incluso desde el tráiler. Creo que el programa va a resonar”, remató el director Mohamed Diab. Un superhéroe que seguramente interactúe con otros recientemente lanzados por Marvel/Disney: el Caballero Negro que encarnará Kit Harrington (el Jon Snow de “Juego de Trono”, y el Morbius de Jared Leto (que ya había encarnado al Guasón en el universo DC). Nocturnos.

“Moon Knight”, que apareció por primera vez en los cómics en el número 32 de “Werewolf by Night”, en el que como mercenario toma la misión de capturar a un hombre lobo, llegó a su propia revista recién en 1980 con historias de corte sobrenatural. Un género que lo emparenta con el “Ghost Rider” que encarnó Nicholas Cage (el demonio encarnado que podría volver reversionado), y con “Morbius”, el vampiro que es uno de los villano del Universo SpiderMan de Sony, y que sigue los pasos de “Venom” y “Venom: Let There Be Carnage”.

En este caso, la película protagonizada por Jared Leto (que arribó a los cines el 31de marzo) es otra adición a la galería de antihéroes que está construyendo Sony, una relación adyacente al MCU gracias a la franquicia Spider-Man, que emociona a los fanáticos por los posibles puentes con las series y películas que ahora concentra Disney. Morbius que ya apareció en las escenas post créditos de “Venom: Let There Be Carnage”, sigue a un vampiro atípico, que combina el espíritu rockero de David Bowie en “El ansia”, con la elegancia de los chupasangres de las novelas de Anne Rice (la de “Entrevista con el vampiro”).

“Siempre me han encantado los vampiros. Me fascinan las novelas de Anne Rice. Una de las primeras películas que vi fue Drácula, en blanco y negro. Desde entonces, siempre me han llamado la atención", puntualizó Leto. “Aunque Morbius no es exactamente un vampiro, tiene algunas de sus cualidades", continuó, explicando la trama de la película y el personaje, una especie de híbrido que se ha sido infectado con una enfermedad que lo cambia. La película suma a Matt Smith, Adria Arjona (la hija de Ricaro), Jared Harris, y Tyrese Gibson, y se linkea al universo Spider-Man de Tom Holland por medio de Michael Keaton, el villano de “Spiderman: regreso a casa”.

Sombríos

Jared Leto cruza así de casa comiquera tras haber participado como el Guasón en “Escuadrón Suicida”, la franquicia basada en Batman que tiene como protagonista a la secuaz del payaso asesino: Harley Quinn (Margot Robbie). Con secuela en 2021 bajo la dirección de James Gunn (el de “Guardianes de la Galaxia”), la historia tuvo a su vez un spinoff reciente: la aplaudida “Peacemaker”, que estrenó el 13 de enero en HBO Max.

Con John Cena como protagonista, “El Pacificador” aparece como una versión boba y trumpista del Punisher de Marvel que aparece como una crítica al mundo de los superhéroes en general: el corpulento Cena, ex luchador de la WWE, se muestra cómodo siendo la caricatura de ese universo. El Pacificador queda bajo la custodia de un equipo de élite, encargado de realizar asesinatos para evitar un peligro mayor. Team que integran Danielle Brooks quien reaparece en un rol protagónico tras su destacada participación en “Orange is the New Black”, y Chukwudi Iwuji (“Así nos ven”) al mando.

Con 8 aplaudidos episodios se espera que pueda tener segunda temporada en 2023, mientras en la misma senda se aguarda la tercera temporada de “The Boys”, la serie de superhéroes psicópatas de Amazon Prime Video, que acaba de lanza el trailer de lo que será la nueva entrega de la adaptación del cómic escrito por Garth Ennis, que tiene como protagonista a Billy Butcher (interpretado por Karl Urban), un que mercenario que busca venganza, contra un reversionado Superman que violó a su esposa. Línea que resume el giro extremadamente oscuro de un género que se adaptó enteramente al público adulto.

por R.N.