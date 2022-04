La nueva apuesta de Netflix y otras plataformas

Con el paso del tiempo, y tal como ocurrió con otros sistemas de entretenimiento como la radio y la televisión, el streaming comienzan a transitar el camino hacia la interactividad con el usuario. La primera plataforma en incluir la experiencia fue Netflix con “Black Mirror: Bandersnatch”, los espectadores tienen la opción de elegir su propio final para la película. Y también lanzaron un especial interactivo basado en la serie “Unbreakable Kimmy Schmidt”.

Pero no son los únicos: Amazon Prime Video, la plataforma de streaming del gigante del retail, ofrece con apenas un click la información de los actores de la ficción que se ve en la pantalla y otros títulos sugeridos.

Y en HBO Max, si bien todavía no incluyeron al gran público en estas propuestas, testean con “Live on Max” transmitiendo conciertos en vivo durante los cuales la audiencia puede hacer preguntas para que respondan los artistas, un formato que esperan retomar este año. Y tanto en Brasil como en México agregaron contenidos en vivo de la UEFA Champions League.

Gaming

La interactividad ha abierto para las plataformas la incursión en el en el mundo de los videojuegos en línea. El gigante de la transmisión de video, lanzó su perfil gamer en 2021, con 5 cinco juegos móviles para dispositivos Android. La oferta inicial incluye títulos vinculados a programas de Netflix como “Stranger Things: 1984” y “Stranger Things 3: The Game”, y también “Shooting Hoops”, “Card Blast” y “Teeter Up”.

Los videojuegos le dieron a Netflix otra forma de atraer nuevos clientes, y un diferencial respecto de sus competidores, Walt Disney Co. (propietaria de Disney+ y Star+) y WarnerMedia (dueña de HBO Max).

Así lo destacó Mike Verdu, vicepresidente de desarrollo de juegos de Netflix, al anunciar en el cierre del 2022 que Netflix finalizaba con casi 214 millones de suscriptores y una suba anual del 26 %.

Mientras tanto, Amazon pone sus ojos en Loco, una plataforma india de transmisión de videojuegos con sede en Mumbai. La transmisión en vivo de juegos ha sido popularizada a nivel mundial por Twitch de Amazon.com Inc. (mayormente en los EE. UU.), y DouYu International Holdings Ltd. y Huya Inc. en China.

Pero en India, que no tenía tradición en juegos para consolas o computadoras de escritorio, el género recibió un impulso durante la pandemia. Y Loco se ha expandido rápidamente en el último año, con usuarios activos mensuales creciendo seis veces y streamers activos mensuales aumentando por diez.

Esto pone en alerta a Disney que teme un freno en su crecimiento (pretende llegar hasta 260 millones de suscriptores en todo el mundo para fines de 2024), más aún cuando Microsoft planea reforzar su estrategia en el streaming: la empresa de Bill Gates avanza con la compra del gigante de los juegos Activision Blizzard por us$ 69 mil millones, y anunció que ha creado una nueva división Xbox para publicar juegos en la nube bajo un servicio de streaming.

Y Sony Group apuntala su servicio de suscripción de videojuegos para bajo el nombre clave Spartacus: una especie de Netflix para videojuegos que irá por 25 millones de suscriptores.

Adelantados

Siempre tiene que haber un argentino en la avanzada. O eso quisiéramos. Lo cierto es que Etermax, la empresa que creó Máximo Cavazzani para el desarrollo de su popular juego “Preguntados” (“Trivia Crack” en inglés), acaba de aliarse con Netflix para incluir “Trivia Quest”: estará disponible on line en formato de serie para descubrir cuánto sabe el usuario sobre la plataforma y la cultura general.

Andy Weil, vicepresidente de Contenido Interactivo y Comedia de Netflix, explicó a The New York Time al presentar la alianza: “Sabemos que existe una competencia constante. Pero esta es una nueva experiencia, particularmente para la transmisión de TV”.

El cuestionario diario estará disponible a partir del 7 abril a nivel mundial para jugar en todos los dispositivos compatibles con Netflix, incluidos televisores inteligentes, navegadores de computadora, reproductores multimedia, dispositivos Android, consolas de juegos y dispositivos Apple. Son episodios con 24 preguntas, 12 estándar y 12 difíciles, de categorías que incluyen ciencia, historia, entretenimiento, deportes, arte y geografía. A lo largo del juego, los players “se embarcarán en una misión para rescatar a los ciudadanos animados de Trivia Land”, detalló Weil.

Los jugadores aún podrán seguir adelante si responden incorrectamente, y tendrán la oportunidad de rehacer las preguntas y volver a intentarlo.

Juan Pablo Veiga, VP de Business Planning & Operations de Etermax, contó cómo fue el camino para la compañía en su acuerdo con el gigante del streaming. “Preguntados”, que es multiplataforma desde 2013, buscaba innovar generando nuevas iniciativas por fuera de lo ya establecido, creando proyectos en los que el usuario tuviera un rol más activo. “En Etermax tenemos el ADN de la innovación y encontramos gente que venía con la misma iniciativa. Fue un trabajo de equipo; nosotros queríamos brindar un contenido con narrativa interactiva y se lo propusimos a Netflix.

Referentes

“En el desarrollo trabajaron 40 personas desde una consultora externa, y nosotros, unos 15, en la composición, los personajes, la temática y la narrativa. Originalmente hicimos foco en el público estadounidense, pero con el proyecto avanzado, vimos que tenían interés en expandirlo en siete idiomas, incluyendo el coreano, un mercado importante para Netflix, japonés francés, italiano y alemán”.

La mecánica del juego que debutó el 7 de abril y estrenará un capítulo por día -con un total de 30-, es llevar al usuario por un recorrido de 12 minutos y un cuestionario basado en diferentes temáticas de interés general. “Son las categorías del juego estándar, acordes al público de Netflix: series, historia, maravillas del mundo, personajes de ficción, algún evento deportivo, en dos modos de juego, fácil y difícil”, agrega Veiga.

“El protagonista es Willy, la ruleta que tiene que competir contra su archi rival Rocky, la espada, para liberar a sus amigos. Es lúdico y el participante va teniendo premios para incentivar su experiencia activa”, agrega el VP de Etermax, que se inspiró en el potencial de Twitch, la red social jueguera en la que brillan Sergio “el Kun” Agüero y el español Ibai Llanos.

El YouTube de Amazon fomenta las transmisiones en vivo y tiene su costado pago que, aunque es en dólares, se abona en pesos y no tiene los recargos de las compras en moneda extranjera. “El futuro del gaming va hacia ese lado. Nos interesa seguir creciendo en los universos multiplataforma, especialmente en Twitch lo que hicimos con Amazon para el lanzamiento de la serie de ‘Maradona, Sueño bendito’ en la que diseñamos una competencia en la que los usuarios respondían preguntas sobre Diego”, resumió Veiga. “Nos gusta darnos cuenta de que las iniciativas locales están en línea con el mainstream del negocio. Y son cosas 100 % incubadas desde acá”, concluyó.