Salvar a los animales: ¿Quiénes son los famosos más comprometidos?

A mediados de marzo, el Congreso de la Nación vivió una jornada distinta. De la mano de la modelo, actriz y reconocida activista por los derechos animales, Liz Solari, se presentó el proyecto de Ley Sintientes, que promueve crear una categoría jurídica para los animales como persona física no humana, sujeto de derecho. Esto implicó no solo la presencia de Solari, sino además la de otras figuras del ambiente del espectáculo que comulgan con esta idea. Mel Lezcano, Cande Molfese, Catherine Fulop, Silvina Escudero y Connie Isla fueron de la partida y colaboraron para ayudar a la difusión del proyecto.

La presencia, un posteo, una historia, un like: cuando los famosos se involucran en distintas causas sobre los animales, la posibilidad de un cambio real se vuelve tangible y mucho más cercana. Y por suerte, son muchas las figuras reconocidas a las que su dolor les toca el corazón.

Cambiar la alimentación

Desde hace años, Connie Isla es vegana. Al compás de su música y sus trabajos como actriz, en sus redes suele mostrar su alimentación, su estilo de vida y su profundo amor a los animales. Por eso tuvo mucho sentido que Solari la convocara para cerrar el evento en el Congreso cantando su tema “Equidad”. “Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más. Falta amor, pero cada vez hay más compasión. Falta empatía, pero cada vez hay más conciencia colectiva. Falta respeto, pero cada vez hay más derechos”, reza el estribillo.

Con más de 500.000 seguidores, muchos de ellos jóvenes apasionados por las causas que promueve, entiende que la difusión a la que puede acceder es un recurso muy valioso. “En mayor o menor medida, siempre intento estar activa en este sentido, y veo que el mensaje llega. Quizás escuchás algo y te interesa y tenés la información al alcance de la mano, googleás y te interiorizás en el tema”, razona. Sobre las campañas más urgentes, apunta a lo ambiental, ya que “si no hay planeta, no hay ninguna otra causa que valga la pena”. En este sentido, el veganismo es una cruzada fundamental, porque implica no solo cambiar hábitos de alimentación, sino tener en cuenta todas aquellas rutinas que involucran animales, desde usar cuero o lana a ir a un zoológico.

En similar camino se encuentra Cande Molfese, quien es vegetariana hace varios años. La actriz, cantante e influencer suele usar sus redes para compartir recetas de este estilo de alimentación. En varias oportunidades contó que si bien hizo el cambio en busca de sentirse mejor físicamente, hoy levanta la bandera de la defensa de los animales y el medio ambiente. “El futuro es por ahí”, sostuvo. Otra de sus causas es la adopción de mascotas. A partir de haber adoptado a su perrita Almendra, jura que la salvación fue mutua. “Adopten, no compren, es el acto de amor más grande que hay”, suele repetir.

Por los caballos

Aunque desde hace años se habla de la problemática de los perros abandonados y la necesidad de adoptar, en el último tiempo y gracias al trabajo de visualización de distintas organizaciones se ha comenzado a poner la lupa sobre otra especie afectada por el maltrato humano: los caballos. El arquitecto y ambientador Javier Iturrioz lleva un tiempo interiorizándose en este tema. “Antes solo ayudaba a refugios de perros, pero desde que me metí en el mundo equino me obsesioné. El salvataje de un caballo rescatado de la tracción a sangre es conmovedor”, relata. Caballos de Quilmes y CRRE son algunas de las organizaciones con las que colabora, y en su último cumpleaños pidió que en lugar de regalos los invitados les hicieran donaciones.

Su interés se dio casi de casualidad: el veterinario que le aplicaba ozonoterapia a su perra Lola le contó que también lo hacía para caballos maltratados. Ahí comenzó a investigar, y no pasó mucho hasta que llegó a las marchas para pedir la prohibición de la tracción a sangre. “También entendí que esta es una causa más manejable. Los perros son muchos más y la gente los cría y luego los abandona. En este caso los números son menores, quizás una organización tiene 60, otra unos 40, y consiguiendo espacios donde recibirlos se hace más fácil, el flagelo termina antes. Más aún si se dicta la ley”, analiza. Por su parte, lleva adoptados nueve y está en proceso de recibir a tres más tras su recuperación.

Otras figuras públicas que suelen expresar su compromiso animal son Cande Tinelli, amante de los caballos desde muy chica, y Silvina Escudero, quien hace muy poco visitó el espacio de Caballos Quilmes para difundir su gran trabajo.

Isabel de Estrada, a cargo de Fundación Zorba, organización que lleva años luchando por los derechos de los galgos (y que fue promotora de la ley que prohíbe sus carreras), en el último tiempo también se volcó a esta lucha por los caballos maltratados, creando Zorba Caballos. “El objetivo es visibilizar la cantidad de caballos que van por año al frigorífico y que vienen de los deportes, de los carros, robados y de la cría. Visibilizar a todos los caballos descartados que mueren de una muerte horrible”, relata. Y así, en su organización han adoptado caballos de carro, de polo y de carrera que de otra forma hubieran terminado en un frigorífico. “Asombra que el país de los caballos sea el segundo exportador del mundo de su carne, mientras los argentinos nos negamos a comerla”, analiza. Esta nueva cruzada le recuerda a sus comienzos con los galgos, cuando sintió que se estaba metiendo en un mundo intocable e impune. “Me ha pasado que la policía me parara pidiéndome una baliza o el matafuegos y mientras tanto ver pasar al lado un carro de caballos, sin permiso ni luces, sin que nadie lo detuviera”, ilustra.

Para apuntalar sus campañas, de Estrada entendió pronto la importancia de la difusión que podía brindar la gente pública. Algunos de los famosos que se acercaron a Fundación Zorba fueron Luis Brandoni y su mujer, Saula Benavente, Anamá Ferreira, Chloé Bello, Boy Olmi, Claudio Rígoli, Héctor Maugeri, Julieta Kemble, Azul García Uriburu y el ya nombrado Javier Iturrioz. “Hay muchos ojos mirándolos y generalmente admirándolos, con lo cual lo que hagan tendrá una enorme influencia en la sociedad. Y si la visibilidad fuera usada siempre con ejemplos a seguir, ¡el mundo sería otro!”.