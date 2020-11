Monólogos de la Peste

*** y 1/2. Al declararse la pandemia de Covid-19, los telones y las puertas de todos los teatros del mundo cayeron o se cerraron a fin de evitar contagios en espacios cerrados. Algo inusual en la historia de la humanidad porque ni siquiera ocurrió durante las dos guerras mundiales del siglo XX.

La experiencia intransferible de lo vivo, donde espectadores y actores están físicamente presentes resulta diferente en cada función. Aunque se trate de la misma obra, puesta, intérpretes, incluso audiencia; siempre será distinta de la preliminar o posterior. Rápidos de reflejos y previsores, casas de óperas internacionales como nuestro magnifico Teatro Colón, la compañía Cirque du Soleil, o el National Theatre británico, compartieron gratuitamente y de forma online, espléndidos registros de temporadas anteriores, grabados con múltiples cámaras y público presente. Aquí el teatro de prosa local, en particular el oficial, evidenció la ausencia de esa hoy necesaria política cultural de archivo audiovisual.

Para acompañar el aislamiento preventivo y obligatorio, la sala Caras y Caretas del grupo Octubre, lanzó en mayo paso pasado un espacio virtual donde poder acceder a diversos contenidos. También organizó el Concurso dramatúrgico “Micromonólogos de la peste”, al que se presentaron alrededor de 2.500 participantes. Parte de la propuesta fue grabar, cuando el protocolo sanitario lo permitió, diez textos seleccionados, con curaduría de Mauricio Kartun.

Es así como, editado como espectáculo integral, y actuados por actrices y actores profesionales, con sus respectivos directores y directoras, se emitirá de manera libre y gratuita por las redes de la Sala, desde el viernes 6 de noviembre hasta el domingo 8 de noviembre.

Este cronista pudo verlos y, ante la imposibilidad de consignar y comentar cada uno, recomienda el texto “Contexto Ligado” de Mariano González, con la actuación del siempre versátil Gustavo Garzón (foto), muy bien dirigido por Marcelo Melingo.

La risa cabalga sobre el escalofrío al escuchar como un profesor de actuación debe sobrevivir con clases telefónicas y reparto a domicilio de frutas y verduras. Eso sí, con la consigna “El teatro es disciplina, no se negocia, no se vende y no se detiene ante nada”.