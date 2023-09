Relato de un Match: las dudas a la hora de abrir la pareja

“Estamos reestrenando en el teatro Border, en Godoy Cruz y Honduras, un teatro hermoso, el primer teatro sustentable del país. Estamos con esta obra desde el 2020. Arrancamos en febrero, hicimos 8 funciones y la pandemia nos corta. Es ahí que inventamos cosas, hicimos ‘Relato de un match virtual’, y después volvimos con todo. Mantuvimos la estructura, pero cambiamos los diálogos", cuenta Martín Manini, pieza fundamental de "Relato de un Match", la obra que vuelve a subirse al escenario del teatro palerminatno los sábados a las 22.30

¿Qué hacer para mantener la llama prendida? De eso va la trama. De fantasías pendientes y una pareja estancada. Con libro y dirección de Alan Barceló, en una puesta en la que el espectador está cerca del escenario, tres actores, Manini, Lara Morales y Mauricio Viñas, se prestan al juego de esta propuesta, entregándose sin medias tintas.

“’Relato de un match’ básicamente es una comedia que viene a romper los prejuicios y tabúes que tenemos las personas sobre la sexualidad. Son personas jóvenes de unos 30 años, que después de estar muchos años juntos, y decir ‘hay que seguir manteniendo la chispa’, deciden abrir la pareja. Y en ese abrir la pareja, con todos los miedos porque es una pareja heterosexual, aparece Arnaldo, que es mi personaje, totalmente abierto sexualmente y predispuesto a mostrarles muchas cosas. Desde ahí pasan muchos hechos desopilantes, como dice la sinopsis, donde hay drama, comedia, reconciliación. Un mix de cosas que hace que la obra sea muy entretenida”, vende Manini.

“Trata un poco sobre la nueva masculinidad, o la masculinidad fluida, de qué pasa si me ven con otro hombre. Que son las nuevas dudas e incertidumbres de una pareja que no charla. En mayo hicimos una gira por La Pampa, y cuando bajamos viene euna señora mayor llorando, dice que le había fallecido el sobrino hace poco tiempo, y que no había podido salir del closet. Y que el mensaje que da, mas allá de ser una comedia, también enseña a muchas personas”, recuerda el actor sobre la respuesta del público.

“En el teatro pasa algo que, entre el público y el actor se genera un feedback que es único, y eso no pasa en el cine, por eso también esta bueno incentivar a la gente que vaya al teatro. Durante estaremos los sábados 22:30 horas en el teatro Border, siguiendo con este éxito", concluye. Las entradas pueden conseguirse a través de Instagram, en @match.laobra. O directamente en Alternativa Teatral, con promos de 4x3.

por R.N.