Qué ver en el Festival Internacional de Buenos Aires

No hubo conferencia de prensa para difundir la catorceava edición del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA), que organiza el Ministerio de Cultura porteño y que, desde hace un par de años, es veraniego. Por eso, hay que basarse en la información enviada por los organizadores sobre el encuentro artístico que está plagada de cifras. Allí se informa que, durante 10 días, en 50 sedes entre salas y espacios culturales, sitios no convencionales y lugares al aire libre, de todas las comunas de CABA, se reunirán más de 1500 artistas en escena y habrá un total de 300 funciones, actividades y works in progress. También indica que, entre propuestas de teatro, la música, la danza y las artes visuales, tanto de la escena local como extranjera, se presentarán 17 proyectos internacionales, 26 transnacionales, que vinculan a artistas locales con referentes de otras latitudes, y 59 nacionales, en una selección que intenta reflejar la vasta cultura independiente de Buenos Aires y de la producción local de entidades públicas y privadas.

Según afirman, esta vez se “profundizarán y potenciarán diferentes ejes como la integración federal, la perspectiva de género y las políticas de diversidad e inclusión LGBTIQ+, el desarrollo de una comunicación sustentable y el cuidado del ambiente mediante medidas que contribuyen a la reducción de la huella de CO2, la tecnología como una aliada de la cultura que la potencia y la transforma, y la accesibilidad como una parte fundamental de la construcción de un evento cultural”. Nada menos.

Otros tiempos

Al repasar la frondosa programación pautada por el crítico teatral Federico Irazábal, su director artístico desde 2016, se advierte que el FIBA mutó hacia propuestas más vinculadas a la experimentación y ya no es un espacio de exposición de expresiones consagradas del arte escénico contemporáneo mundial. Porque resulta evidente la ausencia de prestigiosos nombres internacionales como los que tuvieron todas las ediciones, desde su inicio en 1997 hasta 2015. Basta recordar que gracias a este evento visitaron nuestra ciudad actores como Vittorio Gassman y Steven Berkoff con sus unipersonales, dieron recitales Milva, el Kronos Quartet, Hanna Schygulla, Misia y Estrella Morente; vimos puestas de Peter Brook, Bob Wilson, Christoph Marthaler, René Pollesch, Romeo Castellucci, Rodrigo García e Ivo van Hove; obras de los coreógrafos Trisha Brown, Gabriela Carrizo, Jan Fabre; y se presentaron las compañías del Berliner Ensemble o Théâtre du Soleil, y muchas más. En conjunto, semejante pléyade de figuras de prestigio, ubicaron al FIBA entre los eventos más destacados de Latinoamérica.

Seguramente las actuales restricciones presupuestarias, la obsesión por desarrollar una inabarcable grilla de títulos y eventos, y cierta limitación a la hora de buscar, impiden idear una oferta que debería estar centrada en lo más relevante antes que en la cantidad.

Visitantes

A modo de sugerencia, elaboramos una guía que, quizás, pueda ayudar a elegir qué ver. El viernes 24 de febrero, a las 21 hs, se realizará la apertura en el Centro Cultural 25 de mayo de Villa Urquiza, con “By Heart”, la obra creada, actuada y dirigida por el director portugués Tiago Rodrigues. El intérprete enseña un poema a 10 personas de la audiencia que desconocen por completo el texto que deberán memorizar. Luego, surgen historias mixtas sobre la abuela del actor, escritores y personajes de libros.

La clausura será el 5 de marzo con dos obras. En la ex-Cárcel de Caseros de Parque Patricios, que cerró sus puertas en el 2001, el director suizo Christophe Frick presentará a las 18:30 hs la pieza “Palmasola, un pueblo prisión”. Trata sobre la penitenciaría homónima de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y refleja las estrategias de supervivencia, los sueños y las pesadillas de los presidiarios en el centro de reclusión del mismo nombre. Y en el Teatro Coliseo, se presentará a las 15:30 y 20:30 hs, “Carbonio”, escrita y dirigida por Pier Lorenzo Pisano, perteneciente al emblemático Piccolo Teatro di Milano. Narra la extraña historia del encuentro de un hombre con una forma de vida extraterrestre y sirve como trampolín para una reflexión sobre la naturaleza depredadora de los humanos, representada por el entusiasmo que rodea a la sonda Voyager y el miedo profundo de encontrarse con "otros".

Otra propuesta a tener presente es “Antigone, Interrupted” de Joan Clevillé, producción de Scottish Dance Theatre para el Festival Fringe de Edimburgo, que reimagina la tragedia griega de Antígona a través del cuerpo y la voz de la intérprete.

Transnacionales

Establecen cruces entre artistas argentinos y creadores provenientes de Alemania, Brasil, España, Suiza y Uruguay, entre otros países. Por ejemplo, el espectáculo de teatro documental "[OTHER] Chinese" de la performer de ascendencia asiática Alice Canton, oriunda de Nueva Zelanda, reúne a un elenco de no actores de la comunidad china de Buenos Aires para contar sus propias historias en el escenario y examinar la multiplicidad de su identidad. En tanto, “La forêt, temps 1 d’À l'Est” de Nod”, ofrece una reflexión en torno a los límites físicos y psíquicos, tanto íntimos como políticos, que compartimos. Tendrá su versión local gracias a la visita de residencia y colaboración entre la compañía canadiense Nadère Arts Vivants y la Compañía Nacional de Danza Contemporánea de Argentina.

Locales

Por primera vez, habrá un estreno coproducido de forma integral con una compañía cordobesa, “La sapo” de Ignacio Tamagno, que es una suerte de poema a dos voces sobre la muerte y el presente. Como es habitual, además de las entidades oficiales, algunas salas alternativas porteñas forman parte de la amplia variedad, y se les suman el Metropolitan Sura y el Astros de la avenida Corrientes. Allí se verán las ya conocidas “La traducción (Prueba 8)” de Matías Feldman, que indaga sobre las problemáticas de la traducción, y también sobre las de la interpretación, e “Inferno” de y con el dramaturgo, director y actor de cine y teatro Rafael Spregelburd, una comedia desaforada sobre la culpa, la traición, la copia y la estafa. En tanto, en el San Martín, se ofrecerá “Los años” de Mariano Pensotti, la historia de una misma persona en dos momentos muy diferentes de su vida, cuando tiene 30 años, en 2020, y cuando tiene 60, en 2050.

Entradas

La programación, links de reserva de entradas gratuitas y el catálogo digital se encontrarán en la web de la Ciudad de Buenos Aires. Se debe reservar de forma previa online, dos días antes de cada espectáculo, desde las 14 hs. Sólo podrá solicitarse una entrada por persona y función.