Chat GPT: cómo influye en la búsqueda de empleo

Desde complejos ensayos hasta poemas, la utilización en la redacción del ChatGPT se transformó en una tendencia mundial que permite completar tareas escritas en minutos. Entre los que reportan tales beneficios están quienes buscan empleo. Aprovechando un enorme conjunto de datos, textos y palabras, el programa desarrollado por OpenAI puede redactar cartas de presentación convincentes o sintetizar los detalles de una carrera en un buen currículum vitae.

“En general, la tecnología permite que las personas que no necesariamente poseen las mejores habilidades de escritura las tengan de repente. He tenido estudiantes que usan ChatGPT para escribir apelaciones por multas de estacionamiento”, afirmó Vince Miller, profesor de sociología y estudios culturales en la Universidad de Kent, al portal informativo de la BBC.

Sin embargo, los gerentes de Recursos Humanos y los especialistas en contratación de personal no son ajenos a esto. Ciertos indicios alertan a los expertos cuando el postulante se está apoyando en la IA. Esta situación podría crear un cambio en las solicitudes de empleo tal como las conocemos, alejando a los reclutadores de los modos tradicionales de evaluar candidatos.

Por otro lado, no todos los encargados de contratar en el uso de la IA como algo preocupante. Adam Nicoll, director de marketing de la firma de contratación y consultoría laboral Randstad, con sede en Reino Unido, dice que es poco probable que el área de RRHH con poco tiempo distingan entre una carta de presentación escrita por un candidato y una generada por IA.

“El lenguaje generado por ChatGPT se lee limpio, aunque usa fórmulas. En comparación con la mayoría de las cartas de presentación, no hay idiosincrasias; no hay banderas rojas, pero tampoco personalidad”, señaló Nicoll y añadió: “Está ayudando a aquellos que no son los mejores escribiendo y editando a producir un resumen ordenado de los aspectos más destacados de su carrera. Es la versión digitalizada de pedirle a un amigo que revise tu CV”.

“La carta de presentación está de salida desde hace años: los gerentes de contratación leen un currículum por menos de 10 segundos, y mucho menos leen una declaración personal de 200 palabras. En el mejor de los casos, la carta de presentación es un ejercicio de marcar casillas que acompaña al CV; es prácticamente obsoleto”, aseguró el director de marketing. En cambio, el experto sostiene que los reclutadores prefieren cada vez más ver las redes sociales y el perfil de LinkedIn de un candidato para comprender su personalidad.

A medida que más candidatos utilizan IA para componer sus materiales escritos, la importancia de estos elementos de postulación se vuelve aún más irrelevantes. “Si alguien puede mejorar artificialmente el correo electrónico que envía a un gerente de contratación, entonces el email no tiene sentido”, sostiene Miller.

“La responsabilidad (del empleador) está en probar y evaluar lo que las máquinas no pueden hacer”, opinó el especialista brítanico y aclaró: “Si bien la IA puede organizar los datos de una manera interesante, no es particularmente creativa: solo puede funcionar con lo que ya existe. Entonces, eso podría significar evaluaciones que exigen un pensamiento más creativo y abstracto del candidato”.

Desde otro ángulo, varios reclutadores ya están adoptando nuevas herramientas de inteligencia artificial para el proceso de contratación laboral. Por ejemplo, algunas grandes corporaciones están aprovechando la IA en el proceso de contratación para probar las cualidades de los buscadores de empleo a través de evaluaciones de habilidades y de personalidad. “Pasamos de la era de las certificaciones de grado a la contratación basada en habilidades”, concluyen los expertos.