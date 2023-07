Nueva red social: ¿quienes son los políticos que ya usan Threads?

Los equipos de comunicación de los políticos se vieron revolucionados en la última semana con la aparición de la nueva red social de Mark Zuckerberg: Threads. La pregunta que se debatía era la siguiente: "¿Le abrimos a [nombre del político/a] una cuenta en Threads?" Vamos a analizar la evolución de este nuevo integrante de la familia de Meta que viene a (intentar) correr a Twitter y cómo reaccionaron los políticos en medio de la campaña electoral.

La nueva plataforma de microblogging se lanzó hace casi una semana en 100 países y en sus primeras 24 horas online alcanzó los 30 millones de usuarios pero lo más interesante es el tiempo en que tardó en llegar solo al millón de usuarios: una hora y media. Si se la compara con otras plataformas digitales, por ejemplo, Netflix, demoró más de tres años y medio en llegar a ese registro; Twitter dos años; Facebook 10 meses; Spotify 5 meses; Instagram 2 meses, y Chat GPT llegó al millón de usuarios en 5 días. Hoy, Threads ya está por encima de los 80 millones de usuarios. Un dato: Meta ya contaba con toda la base de datos por el uso de Instagram y Facebook, contexto mucho más cómodo para alcanzar esa cifra.

Ya son varios los políticos y políticas de nuestro país que se hicieron presente en Threads, con la intención de seguir posicionándose en este año electoral. ¿Quiénes son los que ya están en esta red? Uno de los primeros en desembarcar y en publicar fue Horacio Rodríguez Larreta, también lo hizo Gerardo Morales, Patricia Bullrich, Luis Petri, Wado de Pedro, Sergio Massa, Gabriel Solano y hasta Myriam Bregman aunque todavía no publicó nada. El presidente Alberto Fernández fue uno de los últimos en llegar posteando recién el domingo. Cristina Kirchner y Mauricio Macri todavía no se abrieron una cuenta. Juan Grabois tampoco. En el plano internacional, algunos de los que ya están son Gabriel Boric, Andrés Manuel López Obrador, Nayib Bukele y Guillermo Lasso.

¿Threads debe formar parte sí o sí de la estrategia digital de un político? Esto depende mucho del recurso humano con el que se cuente. Es decir, toda nueva red social invita a pensar acciones comunicacionales distintas con el desafío que implica contar en cada plataforma lo mismo pero de manera diferente. Por el parecido con Twitter, la mayoría de los políticos que llegan a Threads replican el contenido que hacen en la plataforma de Elon Musk pero hay que entender que el público de Threads es diferente al de Twitter por más que la experiencia del usuario sea prácticamente lo mismo.

¿Por qué es diferente? Porque es público que migró de Instagram a Threads y que, en muchos casos, no está presente en Twitter de manera constante. De hecho, del 100% de seguidores de una cuenta de Instagram, hasta ahora poco menos del 30% llegó a Threads. Y recuerden equipos de comunicación (digital): cada red social tiene su propio lenguaje y estilo. Aprovechen para crear uno propio en Threads antes de que sea demasiado tarde, y no la usen solo por usar sin tener en claro el propósito. Por favor, que la obsesión por un voto no los haga hacer cualquier cosa en las redes sociales.