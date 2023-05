Quién es el argentino detrás de una importante franquicia de videojuegos

Leopoldo Aizersztein es es argentino detrás de "Guardian Of Lore", el videojuego que mezcla mitología latinoamericana con aventura, y que gracias a su éxito ya está disponible para XBox, tras haber desembarcado en PlayStation 5, PlayStation 4, Microsoft Windows, Mac OS y Nintendo Switch,.

Licenciado en Administración de empresas, encontró que su segunda carrera como Técnico en Efectos Especiales y Animación 3D le sentaba mejor. “Desde que tengo memoria fui un gran fanático de la tecnología y de los mundos interactivos”, se analiza. Un camino que lo llevo a trabajar de lleno en el desarrollo de videojuegos, siendo un referente en la industria latinoamericana.

"Estaba a cargo del área de Sistemas de una cadena de cafeterías, lo que me llevo a fundar mi propia empresa de máquinas de café para hogares y oficinas, allá por el año 2011. Me estaba por casar y quería ser independiente y manejar mis tiempos", rememora Aizersztein sobre sus inicios. "Pero al cabo de unos años sentía que no estaba orgulloso ni feliz con lo que estaba haciendo, y en 2013, que nació mi hijo, me pareció también que cambiar era una buena forma de mostrarle que hay que luchar por los sueños. Así, decidí dedicarme a lo que realmente me gustaba: desarrollar videojuegos", repasa el momento clave en el que decidió dar el salto.

"Yo algo de programación ya sabía y por Internet encontré un programa que se llama Unity, uno de los más usados junto con 'Unreal'. Ahí empecé a aprender, soy autodidacta, no estudié esto formalmente. Empecé casi jugando y al poco tiempo a ayudar a gente que programaba. Y ya para 2015 intenté hacer un juego propio, que bueno, digamos que falló", ríe el argentino que no se dio por vencido. Y prueba y error mediante, llegó al éxito.

"Al año siguiente decidí fundar lo que ahora es Round 2", repasa. "Noté que luego del boom que fue 'Hollow Knight' sería buena opción hacerlo 'Guardian Of Lore'. Y así fue. El desarrollo lo empezamos en 2019,pero en marzo de 2020 vino la pandemia y todo se retrasó por obvias razones. De todas maneras, para 2021 lo teníamos terminado y lo presentamos en sociedad, con un éxito inmediato porque rápidamente fue incorporado para jugarlo en PC, primero para Steam y luego para Epic Games Store", sigue la historia Aizersztein.

"A partir de ahí fue todo éxito, ya que conseguimos un publisher que pudo meter al juego en todas las plataformas exitosas conocidas: Play Station, Nintendo y ahora, en Xbox", festeja el desarrollador argentino que encontró una nueva trama entre los juegos de fantasía, basándose en la mitología latinoamericana, contrastando con la nórdica y germánica que domina en el género, con dragones y elfos.

"Surgió por los viajes que hice por el continente, sin dudas, y lo mucho que fui aprendiendo y apasionándome por la cultura local. A los 20 años hice el Camino del Inca y fue un verdadero click. En Valle Sagrado hay un templo con piedras de otro valle que fueron llevadas allí no sé cómo ni por qué, cosa que me llamó mucho la atención. Empecé a leer mucha mitología latinoamericana, y me di cuenta de que mitología de otros lados hay mucho, entonces me pareció interesante transmitir un poco de la nuestra", defiende Aizersztein que tiene también un costado streamer.

"Empecé haciendo videos mostrando cómo jugaba y después empecé a transmitir en directo, y a partir de mi décimo video la cantidad de vistas explotó, llegando a casi 500 mil en poco tiempo. Básicamente me di cuenta de que me gustaba mucho esto de stremear y que me quería dedicar en buena parte a eso, a hacer contenidos. Tengo proyectado crear una empresa que ofrezca contenidos online para distintas plataformas en distintos idiomas e intereses, con gente valiosa alrededor del mundo", cuenta sobre su próximo proyecto.

"Es decir, hoy las cosas evolucionaron y el cine, la TV, la radio, todo ha cambiado y hay una cantidad de gente que no está en medios tradicionales pero que hace cosas por demás interesantes, con un valor y una libertad únicas. Yo quiero descubrir talentos y que trabajen juntos, algo internacional y único, y abrir un estudio de grabación de TV orientado al streaming online", se entusiasma. Un camino que seguramente lo llevará muy lejos en el rubro.

por R.N.