Qué fallas tiene el último iPhone

El último modelo del smartphone de Apple salió a la venta en septiembre, pero muchos usuarios se han quejado de que los dispositivos iPhone 15 está generando una falla en su sistema operativo iOS 17. También, se afirmó que los cambios en las actualizaciones de apps, como Instagram, están “provocando que se sobrecargue el sistema”.

Según varios portales, los dispositivos se calientan más durante la configuración inicial o cuando se realiza una copia de seguridad, debido a la cantidad de potencia de procesamiento que se utiliza. Por otro lado, Apple afirmó que el dispositivo puede sentirse más caliente en los primeros días “después de configurar o restaurar el dispositivo debido al aumento de la actividad de fondo".

La compañía fundada por Steve Jobs explicó: “Hemos identificado algunas condiciones que pueden causar que los iPhones se calienten más de lo esperado”. También ha dicho que “otro problema tiene que ver con algunas actualizaciones recientes de aplicaciones de terceros que están provocando que se sobrecargue el sistema”, y está trabajando con los desarrolladores de aplicaciones en las correcciones que están en proceso de despliegue.

Las aplicaciones señaladas, que provocan el sobrecalentamiento del dispositivo, están Instagram, Uber y el videojuego Asphalt 9. En el mismo comunicado, la empresa aclaró que la próxima revisión de errores de iOS 17, que evitaría el calentamiento, no reducirá el rendimiento del iPhone.

Finalmente, Apple subrayó que el calentamiento de los aparatos no está relacionado con la nueva carcasa de titanio que llevan el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max. Además, descartó que el sobrecalentamiento tuviera algo que ver con el nuevo puerto USB-C, que le permitió cumplir con un mandato emitido por los reguladores europeos. Por último, la multinacional agregó que el problema no es un riesgo de seguridad o de lesiones, y no afectará al rendimiento del teléfono a largo plazo.

por R.N.