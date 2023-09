Meta analiza versiones pagas de Facebook e Instagram sin publicidad

Según informa The New York Times, Meta está estudiando la posibilidad de lanzar versiones de pago de Facebook e Instagram que estarían disponibles solo para usuarios de la Unión Europea. Estas no contarían con anuncios publicitarios, aclaró el medio estadounidense.

En ese aspecto, el negocio de Meta y de sus aplicaciones más emblemáticas dependen enormemente de los ingresos generados a base de mostrar publicidad a sus usuarios. Sin embargo, el modelo de negocio de la empresa podría estar cerca de cambiar.

Por el momento, no está claro cuál sería el precio que los usuarios tendrían que pagar en caso de que la empresa propiedad de Mark Zuckerberg se decidiese a apostar por este nuevo modelo de suscripción. De lo que no cabe duda es de que, en caso de que llegue, Meta continuaría permitiendo el acceso a sus herramientas de forma gratuita como hasta ahora.

La apuesta marcada por la publicidad es clave para que el negocio de la firma siga siendo predominante para mantener ventajas sobre TikTok, en un continente que está cuestionando el accionar de Meta. Por ejemplo, gracias a la nueva Ley de Servicios Digitales, que entró en vigor en todo el territorio comunitario hace algo más de una semana, Facebook e Instagram no pueden mostrar publicidad dirigida basándose en sus datos a menores de edad.

A esta norma le acompañará el año que viene la Ley de Mercados Digitales, que promete transformar de forma significativa el funcionamiento de las plataformas digitales. También se espera que esta norma tenga un profundo efecto en el negocio de Apple, que se verá obligada a abrir sus dispositivos a otras tiendas de aplicaciones distintas a la oficial, la App Store.