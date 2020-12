Twitter en modo "Puma" habilita función que borra posteos a las 24hs

"Esa cosa que no tuiteaste, pero primero quisiste, después no, y, a pesar de haber estado a punto de hacerlo, al final no lo hiciste. Ahora tenemos un lugar para eso: Fleets", así definió Twitter la nueva función, que parece llegar oportunamente tras una semana en la que famosos locales (Nati Jota y Migue Granados entre otros) y jugadores de Los Pumas (Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino) debieron rendir cuentas por viejos tuits discriminatorios.

La plataforma es el último gigante de las redes sociales en introducir mensajes que desaparecen, después de WhatsApp, Instagram y Facebook Messenger. Twitter informó que el objetivo es hacer que la gente "se sienta más cómoda" a la hora de compartir contenidos, sin la presión de publicar un tuit permanente y público.

La función se despliega a nivel mundial después de haber sido probada a comienzos de este año en Brasil, Italia, India y Corea del Sur. Y permite compartir texto, fotos y videos, así como reacciones a otros tuits.

En un esfuerzo similar por hacer que los usuarios se sientan más cómodos con los tuits y reducir al mínimo los temores de abuso en línea y los comentarios negativos, Twitter recientemente comenzó a permitir que los usuarios limiten quién puede comentar sus tuits.

Al igual que en otras aplicaciones donde también se comparten mensajes que desaparecen, los usuarios podrán ver sus Fleets en la parte superior de su línea de tiempo cuando abran Twitter.

La función de tuits que se autodestruyen llega días después de que Facebook anunciara un nuevo "modo de desaparición" para los mensajes de Instagram y Messenger, que ya está disponible en Estados Unidos y está previsto que llegue a otros países en las próximas semanas.

WhatsApp ha comenzado a hacer llegar a algunos dispositivos una función de mensajes que desaparecen, y está previsto que a principios de diciembre ya se haya desplegado completamente a nivel mundial.

Fuente: DPA

por R.N.