El cana History anuncia el estreno, el próximo martes 11 de agosto, a las 22.35, de la nueva temporada de “Desafío sobre fuego Latinoamérica”, la competencia para realizar los mejores cuchillos del continente. En esta tercera edición, producida y realizada totalmente en América Latina, se podrá ver también en Brasil, España y Portugal.

El actor argentino Michel Brown (“Hernán”, “Pasión de Gavilanes”) es el nuevo conductor, y los jurados, el argentino Mariano Gugliotta, el brasileño Ricardo Vilar y del “Desafío sobre fuego” original, el filipino Doug Marcaida.

La franquicia imbatible y más exitosa de History regresa a la pantalla para poner a prueba a ocho nuevos expertos forjadores de Argentina, Brasil, Colombia y México, y contará por primera vez con una participante mujer.

En este reality de competencia, ocho participantes de cuatro países diferentes, competirán contrarreloj y a través de diversos desafíos, para realizar los mejores cuchillos ante un jurado de expertos y reclamar el título del mejor forjador del continente. Ellos son Diego de Argentina, Noe de México, Héctor de México, Juan de Colombia; Milton, Sandro, y Juliana de Brasil, quien es la primera forjadora femenina en participar en América latina. En cada capítulo deberán enfrentarse a las altas temperaturas de las forjas en un taller que no es de ellos y con las herramientas entregadas por la producción, y demostrar sus habilidades, su fuerza, destreza e imaginación, para poder replicar armas tradicionales y exóticas. La recompensa de El gran premio es U$S 10.000.

El actor argentino Michel Brown (empezó su carrera artística en el ciclo “Jugate Conmigo” de Cris Morena y es reconocido por la telenovela colombiana “Pasión de Gavilanes”), reemplaza a Juan Pablo Llano como conductor. Pero también se renueva el jurado. Los encargados de evaluar son el argentino Mariano Gugliotta, quien forma parte de “Desafío sobre fuego Latinoamérica” desde su primera temporada; el forjador brasileño Ricardo Vilar como nuevo juez; y se suma de manera estable el jurado filipino de la versión original estadounidense Doug Marcaid, experto en artes marciales y especialista en armas.

Las pruebas a las que se someterán los distintos partícipes serán forjar armas icónicas: un cuchillo de astronauta; una daga Tuareg; un machete golok; el pugio romano, utilizado por soldados de las legiones de la República Romana; el cuchillo comando, un cuchillo de supervivencia, que en los años 80 se hizo conocida por ser la famosa arma de Arnold Schwarzenegger en la película “Depredador”; un cuchillo de anillo celta y un sable Kindjal.

“Es una competencia en la que vemos a personas hacer cosas y trabajar con sus manos, utilizando el acero para crear algo. En Latinoamérica haremos los desafíos más interesantes y desafiantes, combinando armas históricas y cambios en el formato de cómo hacer las cosas”, cuenta Doug Marcaida, el histórico jurado de origen filipino de “Desafió Sobre Fuego” en su formato original, quien señala que, a diferencia de Estados Unidos, los latinoamericanos “son muy instintivos y tienen una forma natural” a la hora de forjar. “En Estados Unidos hay mucha tecnología y maquinaria, y muchos que pueden acceder a ella. En América Latina algunos no pueden adquirir este tipo de maquinaria, así que usan lo que tienen disponible alrededor y hacen que funcione. Hay un instinto latinoamericano que es natural, no siguen las instrucciones que algún libro les dice y piensan: ‘Si no tengo la máquina, no hay problema. Lo resolvemos de otra forma’”, agrega Doug.

El argentino Diego Borsotti, oriundo de Santa Fe, tiene 34 años y lleva más de 10 años trabajando en cuchillería. Con más de 500 fabricados en su trayectoria, es un reconocido forjador de su provincia y nuestro país, que inclusive recibió llamados de destacados cocineros como Francis Mallman, para que le elaborara alguna pieza de filo a medida. Además de guardavidas, Diego acuñó, en 2018, el “Santa Fe Knife” (cuchillo santafesino) que realizó con dos elementos originarios del Puente Colgante, inaugurado en 1928 sobre la laguna Setúbal, en cercanías de la ciudad de Santa Fe. Lo forjó con piezas del emblema santafesino, un perno de acero –parte del “piso” del puente– y un fragmento de quebracho colorado.

“Desafío sobre fuego Latinoamérica” es una producción de History encomendada a Nippur Media, y no sólo llegará a toda América Latina y Brasil, sino que estará disponible en España y Portugal.