“Killing Eve” estrena su tercera temporada

La mayoría de nosotros anhelamos la gratificación fácil y el glamour distante de un thriller que abarca el mundo entero. La única razón por la que no los vemos todos los días es porque a menudo sólo exhiben masculinidad y geopolítica conservadora. Pero en 2018, la sensacional miniserie “Killing Eve” barrió con todo eso. Las mujeres revolucionaban sin esfuerzo los roles tradicionalmente masculinos, con cada línea de los guiones de Phoebe Waller-Bridge, verdaderos diamantes esculpidos de forma magnífica, basados en las novelas de Luke Jennings. Allí, Sandra Oh era Eve, una intrépida y curiosa agente, forzada a confeccionar informes detrás de un escritorio, pero con un interés temerario por la seguidilla de elaborados asesinatos. En tanto, Jodie Comer, como Villanelle resultó una de las mejores asesinas frías de la televisión.

Esos primeros homicidios, repartidos en lugares de varios continentes modernos, con banda sonora pop moderno y charlas en francés, ruso, alemán, italiano e inglés, fueron tan geniales, que configuraron a Villanelle como invencible y pudimos verla hacer su deliciosamente terrible tarea de exterminadora.

Ahora, la multipremiada serie dramática, éxito de audiencia, aclamada por la crítica y ganadora del Emmy, estrena su tercera temporada en Paramount Network, este miércoles 15 de julio a las 23 (Argentina), 21 (México/Colombia) y 22 (Chile).

Protagonizado por la actriz canadiense de ascendencia surcoreana, Sandra Oh, galardonada con el Globo de Oro, Critic´s Choice Award; y la británica Jodie Comer, laureada con el BAFTA y el Emmy. El elenco agrega nuevos actores y personajes, incluyendo a Dame Harriet Walter (“Succession”), Danny Sapani (“Harlots”), Gemma Whelan (“Game of Thrones”), Evgenia Dodina (“One Week and Day”), Camille Cottin (“Call My Agent”), Turlough Convery (“Ready Player One”) y Pedja Bjelac (“Harry Potter”).

Como se anticipó, “Killing Eve” se centra en dos fuertes personajes femeninos: Eve (Oh) es una agente del servicio secreto inglés MI5 que está cansada y aburrida de pasarse los días sentada en su trabajo, cuyas responsabilidades no cumplen con su fantasía de ser una espía. Villanelle (Comer) es una talentosa asesina sumida en el superlativo lujo que le da su inusual profesión.

La tercera temporada continúa la historia de ambas mujeres con pasados brutales, igualmente obsesionadas la una con la otra, mientras viven en una eterna persecución mutua. Adictas entre sí, esta vez intentan desesperadamente vivir sus existencias sin su “droga” preferida. Para la desempleada Villanelle, Eve está muerta. Para la oculta Eve, Villanelle nunca la encontrará. Hasta que una sorpresiva muerte une sus caminos de nuevo, algo que les costará a ambas, amigos, familiares y lealtades y, tal vez, una parte de sus almas.