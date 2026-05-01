El arte de viajar en contra de la corriente

Hay una paradoja en el corazón del turismo moderno: cuanto más nos esforzamos por encontrar experiencias auténticas, más tendemos a converger todos en el mismo lugar, al mismo tiempo, con la misma cámara apuntando al mismo paisaje. El resultado es conocido: colas kilométricas frente al Perito Moreno, selfies en fila india en la Garganta del Diablo, habitaciones agotadas en Ushuaia con meses de antelación y precios que, en temporada alta, desafían cualquier presupuesto razonable. Mayo y junio llegan entonces no como una concesión sino como una revelación: la posibilidad de ver el mismo país con otro ritmo, otra profundidad y, casi siempre, con sensiblemente menos dinero.

Argentina es un destino de una riqueza geográfica y cultural que pocas naciones del mundo pueden igualar. Buenos Aires es la ciudad más visitada de América del Sur y el país posee una de las siete maravillas naturales del mundo, las Cataratas del Iguazú. A eso se suman Salta, el glaciar Perito Moreno, Bariloche, Ushuaia, Mendoza y la Quebrada de Humahuaca: un catálogo que cualquier país envidiaría. El problema no es la oferta. El problema es que todos quieren consumirla al mismo tiempo. Según el INDEC, Buenos Aires lideró el turismo receptivo en Argentina durante el primer trimestre de 2025, concentrando casi la mitad de las pernoctaciones registradas en todo el país, y las búsquedas de alojamientos porteños crecieron un 20% en el último año. En ese contexto, quien elige mayo o junio para viajar no está eligiendo lo que sobra. Está eligiendo lo mejor que queda.

Buenos Aires: la ciudad que respira mejor sin multitudes

La capital es, por definición, el destino más visitado y también el que mejor soporta la temporada baja, porque nunca duerme del todo. En otoño, los plátanos tiñen de ocre las veredas de Palermo y San Telmo, los museos se recorren sin empujones y los restaurantes tienen mesa. Para quedarse, Ker Hoteles ofrece presencia en cuatro barrios —San Telmo, Recoleta, Belgrano y Villa Urquiza— con hasta 40% de descuento en reservas directas durante esta temporada. Una ecuación que en temporada alta sería impensable.

Iguazú: cuando el agua habla sin testigos

Las Cataratas del Iguazú son uno de los destinos más visitados y reconocidos internacionalmente, con 275 saltos de agua y una extensión de 2.700 metros. En enero o en Semana Santa, esa majestuosidad se comparte con miles de visitantes simultáneos. En mayo, la selva misional baja su temperatura a rangos ideales para caminar, el caudal de agua suele estar en niveles espectaculares y los circuitos se recorren con una intimidad que el verano no permite. Iguazú Grand es la referencia de alojamiento premium en el destino: sus experiencias gastronómicas en El Jardín —una Italian Night de cinco pasos, una propuesta Nikkei— y la cocina regional en La Terraza convierten la estadía en algo más que una visita a las cataratas. Cupos limitados que en temporada alta son imposibles de conseguir; en mayo, son el plan de la noche.

Salta: el norte más auténtico

Salta es sin duda la ciudad más linda del Noroeste, lo que le valió el apodo de Salta la Linda, y aún alberga numerosos monumentos y edificios coloniales en su centro histórico. En otoño, el calor del verano cede y la luz del norte argentino adquiere una calidad dorada que los fotógrafos conocen bien. El Hotel Colonial Salta, ubicado frente a la Plaza 9 de Julio en una casona del siglo XIX, es exactamente el tipo de alojamiento que un destino como este merece: patrimonial, bien ubicado y cargado de identidad local. Sus propuestas de temporada baja incluyen traslado desde el aeropuerto, late check-out, descuentos en efectivo y un plan especial para quienes reciben familiares o amigos, el llamado "Anfitrión Salteño", con hasta 20% de descuento. Viajar en pareja, en familia o con amigos tiene aquí una lógica económica que la temporada alta no ofrece.

Mendoza: el vino sin apuro

Mendoza es el destino ideal en otoño, cuando los paisajes son espectaculares y las temperaturas agradables para recorrer viñedos y bodegas. Mayo y junio coinciden, además, con el período post-vendimia: las vides han dado sus frutos, el nuevo vino está en proceso y las bodegas tienen el tiempo y la disposición que el verano no permite. En Las Compuertas, Luján de Cuyo, Finca Bandini propone algo cualitativamente distinto al turismo de bodega masivo: recorridos por el viñedo, microvinificaciones, degustaciones vinculadas al terroir y gastronomía de identidad local en un entorno íntimo que la temporada alta colma de reservas con meses de anticipación.

Ushuaia: el fin del mundo sin el caos del mundo

En temporada baja, el clima es frío con posibilidad de nieve, hay menos turistas y los precios son más accesibles. Para quien no viene a esquiar sino a sentir la Patagonia en su estado más puro —el Canal Beagle al atardecer, el Parque Nacional Tierra del Fuego sin multitudes, el aire que sabe diferente—, mayo y junio son los meses correctos. El Wyndham Garden Ushuaia – Hotel del Glaciar, dentro de la Reserva Natural El Martial, ofrece su propuesta Half Season con habitaciones Classic con vista al glaciar desde USD 169 por noche y financiación en 12 cuotas. Una oportunidad concreta de acceder a uno de los paisajes más extraordinarios del planeta con tarifas que la temporada alta no conoce.

Las escapadas cercanas: el arte de no ir lejos

No todo requiere vuelo ni distancia. A menos de dos horas de Buenos Aires, San Antonio de Areco es en mayo un destino de paisajes rurales abiertos, luz otoñal y un ritmo que la ciudad metropolitana ha olvidado cómo producir. Un Alto en la Huella combina alojamiento confortable con spa completo —piscina climatizada, jacuzzi privado, sauna— y presenta para esta temporada una propuesta 3x2 que permite tres noches pagando dos, además de una Flash Sale con noches desde $169.000 en base doble. A similar distancia, sobre la laguna de Chascomús, el Howard Johnson propone pensión completa de domingo a miércoles desde $295.000, con late check-out incluido. Escapadas de bajo costo y alta calidad de experiencia: exactamente lo que la temporada baja sabe dar.

La elección de viajar en mayo o junio no es una resignación. Es, en el mejor de los casos, una forma de madurez viajera: entender que los destinos tienen capas, y que la capa más interesante rara vez se muestra cuando hay demasiada gente mirando.

por R.N.