Semana Santa: escapadas cerca de Buenos Aires para viajar sin irse lejos

El fin de semana largo de Semana Santa es uno de los momentos ideales para hacer una pausa sin necesidad de viajar grandes distancias. Con el otoño ya instalado, el clima acompaña con temperaturas templadas, menos movimiento y paisajes que invitan a bajar el ritmo. En este contexto, los destinos cercanos a Buenos Aires se consolidan como la mejor opción para escapadas que combinan descanso, gastronomía y experiencias con identidad.

Buenos Aires (San Telmo) – Cultura, historia y bienestar urbano

En pleno casco histórico porteño, San Telmo combina tradición, arquitectura colonial y una escena cultural vibrante. Ubicado a minutos del centro, es ideal para una escapada sin traslados, con fuerte identidad local y vida urbana activa.

Alojarse en Ker San Telmo Hotel es una forma inteligente de redescubrir la ciudad desde su costado más histórico. Ubicado a pasos de Plaza de Mayo, Puerto Madero y el casco colonial, el hotel combina confort moderno con una localización privilegiada para moverse caminando. Ofrece spa, piscina, gimnasio y restaurante propio, ideal para equilibrar paseo y descanso

El plan de fin de semana es claro: recorrer el Mercado de San Telmo, perderse por la calle Defensa, visitar la Manzana de las Luces y sumar una cena en bodegones tradicionales o bares contemporáneos. Para completar, una noche de tango o un paseo hasta Puerto Madero al atardecer.

Buenos Aires (La Boca) – Arte, identidad y experiencia porteña

A pocos kilómetros del centro, La Boca es uno de los barrios más icónicos de Buenos Aires, con una identidad marcada por el arte, el puerto y el fútbol. Colorido, intenso y culturalmente activo, ofrece una experiencia distinta dentro de la ciudad.

El sur de la ciudad propone una escapada con identidad fuerte desde Undici República de La Boca, un hotel moderno con rooftop, spa y vistas abiertas en uno de los barrios más icónicos. El circuito es uno de los más completos de la ciudad: visitar La Bombonera, recorrer Caminito, entrar a Fundación Proa y al Museo Benito Quinquela Martín, y sumar espacios contemporáneos como el Museo Andreani y Colón Fábrica.

Para comer, la zona ofrece desde parrillas tradicionales hasta propuestas gastronómicas renovadas. Es un destino ideal para un fin de semana cultural intenso, con fuerte impronta artística y urbana.

Pilar – Naturaleza, confort y escapada express

A solo 60 km de Buenos Aires, Pilar es uno de los destinos más elegidos para escapadas cortas. Combina verde, gastronomía y propuestas de relax, con fácil acceso y una oferta cada vez más sofisticada.

Sheraton Pilar, es un clásico para escapadas de fin de semana. Rodeado de verde, ofrece habitaciones amplias, spa, piscina climatizada y gastronomía de nivel, ideal para combinar descanso, bienestar y una pausa sin alejarse demasiado de la ciudad.

El fin de semana puede alternar entre descanso en el hotel y salidas cercanas: circuitos gastronómicos en Pilar, visitas a estancias, paseos por reservas naturales o incluso planes de compras. Es ideal para quienes buscan una pausa real, pero sin resignar servicios ni comodidad.

Lobos – Tradición, historia y vida de campo

Ubicado a unos 100 km de la ciudad, Lobos ofrece un entorno rural clásico, con laguna, estancias y una fuerte identidad criolla. Es ideal para quienes buscan desconectar en un paisaje abierto y tranquilo.

Estancia La Candelaria propone una experiencia única en un castillo rodeado de parques históricos, con programación especial para Semana Santa. La estadía incluye actividades como yoga, caminatas nocturnas, catas de vino y propuestas gastronómicas, además de cabalgatas y experiencias de campo que conectan con la tradición.

San Antonio de Areco – Tradición gaucha y bienestar

A poco más de 110 km de Buenos Aires, Areco es uno de los pueblos más representativos de la tradición argentina. Con ritmo pausado, calles históricas y fuerte identidad cultural, es ideal para una escapada otoñal.

Un Alto en la Huella Hotel Spa suma una propuesta de descanso con spa, piscina climatizada y entorno natural frente al Parque Criollo El plan incluye recorrer talleres de platería, museos, andar en bicicleta por caminos rurales y disfrutar de la gastronomía típica en pulperías y restaurantes locales.

Chascomús – Laguna, aire libre y descanso cercano

A solo 120 km de Buenos Aires, Chascomús es una de las escapadas más prácticas. Su laguna y entorno verde lo convierten en un destino ideal para bajar el ritmo y disfrutar del aire libre. Howard Johnson Chascomús ofrece una experiencia completa con parque, spa, piscinas y actividades para todas las edades

El fin de semana gira en torno a la laguna: caminatas, bici, deportes náuticos o simplemente descansar frente al agua, en un plan ideal para familias o escapadas relajadas.

por R.N.