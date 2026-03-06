Ideas para celebrar el Mes de la Mujer con amigas

Marzo trae consigo una invitación especial: hacer una pausa y celebrar el tiempo propio. El Mes de la Mujer se transformó en una oportunidad para reconectar con amigas, compartir experiencias memorables o simplemente regalarse un momento de bienestar. Desde escapadas relajantes cerca de Buenos Aires hasta tardes de té elegantes y grandes mesas gastronómicas, la agenda porteña suma planes pensados para disfrutar sin apuro. Una selección de propuestas que combinan naturaleza, gastronomía y encuentros que merecen celebrarse con estilo.

Un Alto en la Huella: pausa en la naturaleza

A poco más de una hora de la ciudad, en San Antonio de Areco, este hotel boutique de bienestar invita a desconectar del ritmo urbano. Un Alto en la Huella propone caminatas conscientes, espacios verdes para respirar profundo y habitaciones diseñadas para el descanso. La experiencia se presta para una escapada entre amigas, un plan madre e hija o incluso un retiro personal. Un fin de semana para leer, conversar al atardecer y reconectar con el propio tiempo.

Ker San Telmo: té elegante entre amigas

En pleno casco histórico porteño, Ker San Telmo propone durante marzo una edición especial de su té de la tarde. Pastelería artesanal dulce y salada, infusiones seleccionadas, jugos naturales y copas de espumante componen una mesa pensada para celebrar. La propuesta invita a transformar una tarde cualquiera en un encuentro sofisticado, donde el ritual del té se mezcla con largas conversaciones y brindis compartidos.

Lo de Jesús: grandes mesas y buen vino

En la esquina de Gurruchaga y Cabrera, en Palermo, Lo de Jesús y La Malbequería celebran el encuentro alrededor de una gran mesa. Cortes premium, platos tradicionales reinterpretados y una cava con más de 350 etiquetas de vino hacen de cada comida una experiencia especial. Perfecto para un almuerzo largo o una cena con amigas donde la sobremesa se extiende sin mirar el reloj.

Savoy Hotel: tradición y té con estilo

El histórico Savoy Hotel Buenos Aires suma una propuesta que combina elegancia y experiencias diferentes. Durante marzo, su tradicional Té Savoy ofrece beneficios especiales y un entorno de arquitectura clásica. El 28 de marzo la experiencia se completa con una masterclass de numerología, sumando una dimensión de inspiración y autoconocimiento a una tarde ideal para compartir entre amigas.





República del Fuego: cocina con carácter

En Recoleta, República del Fuego ofrece una experiencia gastronómica donde la cocina a las brasas marca el ritmo. Reconocido por la Guía Michelin con el Bib Gourmand, el restaurante combina sabores intensos con una propuesta contemporánea. Una salida perfecta para quienes disfrutan de cenas con personalidad, ambiente urbano y platos que sorprenden desde el primer bocado.

Howard Johnson Chascomús: escapada relax

A pocos kilómetros de Buenos Aires, el Howard Johnson Chascomús invita a desconectar con una escapada de descanso. Piscina climatizada, amplios espacios verdes y desayunos sin apuro crean el escenario ideal para un fin de semana de relax. Un plan perfecto para viajar entre amigas, compartir momentos de bienestar y volver renovada.

por R.N.