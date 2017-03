Dalbón, abogado de CFK: “No sé cómo está Bonadio psiquiátricamente”

El letrado aseguró que no hay elementos para que la ex presidenta vaya presa, y negó que ella hubiera mantenido contacto con Lázaro Báez. Mirá el video.

Anoche Gregorio Dalbón, abogado a cargo de la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, negó que su clienta tuviera vinculación con Lázaro Báez y que hubiera participado en ningún manejo turbio de fondos públicos. Fue en el programa de TV “En el barro”, conducido por Edi Zunino, por el canal Metro. Tras un cruce picante, Dalbón levantó temperatura: “¿Qué, tengo que creer en Noticias?”

El letrado comenzó cuestionando el estado mental del juez federal Claudio Bonadio, a cargo de la causa contra Cristina Kirchner. Ante la pregunta de si su defendida podía ir presa, respondió: “No hay elementos para que vaya presa. De ninguna manera podría quedar detenida, salvo algún pico que pueda llegar a tener… yo no sé cómo está Bonadio psiquiátricamente. Si no toma la medicación quizás podamos tener una sorpresa; pero si Bonadio está bien medicado, los demás jueces saben que Cristina al momento es inocente”.

Unos minutos después, Edi Zunino le preguntó por qué Cristina no responde preguntas sobre las acusaciones de corrupción y el manejo irregular de fondos públicos. “Todo lo que acabás de decir no es cierto. Acá no hay corrupción probada, no hay negociaciones incompatibles”, lo cortó Dalbón.

Pero la parte más sensible de la entrevista fue cuando Zunino afirmó que la sociedad tenía derecho a saber, y aseguró que “Lázaro Báez se sentaba con ella a comer, a tomar whisky, a charlar y hacer negocios”. “¿A usted le consta eso?” , preguntó Dalbón. “¡Está en los papeles del expediente judicial!”, respondió Zunino. El abogado tomó una actitud ofendida: “Yo creo que usted está abusando de la posición de periodista que me invita para ensuciar a mi clienta. Y decir que se sentaba a tomar whisky con Lázaro Báez es peyorativo”. “¡Es un hecho de la realidad!”, dijo Zunino. “¡Es que no es cierto!”, porfió el abogado. Y pidió pruebas de lo afirmado.

