Ventilador Schoklender: “Cristina sabía todo”

Asegura que su procesamiento “es un disparate” y confiesa que hace seis años no habla con Hebe de Bonafini.

Por Juan Luis González

Sergio Schoklender se mudo a Rosario, pero sigue pareciendo el mismo, aunque ahora vive en un “pequeño departamento” junto a su hijo y dice trabajar para una humilde empresa de construcción que “confió en él”. El hombre asegura que no tiene problemas con la gente en la calle, salvo cuando, en un bar de su nueva ciudad, lo quisieron escrachar cinco hombres que, según él, pertenecían a La Cámpora. “Terminamos a las piñas”. Todavía mastica la bronca por “el saqueo” de Meldorek, su empresa, por parte de “hombres del kichnerismo”. Tampoco puede perdonar ni a su hermano Pablo, ni a Hebe.

Noticias: ¿Es culpable Hebe?

Schoklender: El poder corrompe. A ella la cooptaron, empezó a financiar las campañas que quería Cristina. Eso nos hizo discutir y a me obligó a irme. Esa plata era para los trabajadores, y ellos la querían para la política. La puerta de De Vido tenía una marca negra de una patada que le dí, un día que se le ocurrió suspender los pagos de la obra pública.

Noticias: ¿Cristina sabía que se desviaban fondos?

Schoklender: Todo. Lo único que le importaba era no quedar afuera. Cuando se murió Nestor se murió el proyecto político.

Noticias: Eso fue en octubre del 2010, y usted se fue de la Fundación en el 2011. ¿En cinco meses cambió todo?

Schoklender: Aprendí a no subestimar la envidia ni la codicia. Ellos fueron por todo. Néstor tenía límites, Cristina no. Es una ciclotímica atorranta.

Noticias: ¿Por qué De Vido no es procesado?

Schoklender: Porque tenemos la justicia federal más corrupta del planeta.

Noticias: ¿Usted no es culpable?

Schoklender: Sólo de haber sido muy pelotudo. No me afané jamás un mango.

Noticias: El fallo hace hincapié en que la contratación continua de su empresa, Meldorek, era ilícita.

Schoklender: No, porque era más barato que lo que cobraba el mercado. ¿Donde está la inmoralidad? La fundación, una persona jurídica privada, no tenía porque ir a una licitación.

Noticias: Los movimientos de la Fundación son irregulares…

Schoklender: Había 6500 trabajadores, muchos no bancarizados. Había que pagar sueldos. Si no llegaba plata del Estado teníamos que cambiar cheques para pagarle a los laburantes. Mi procesamiento es un disparate.