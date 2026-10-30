Friday 30 de October, 2026
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POLíTICA | Hoy 16:23

Lilia Lemoine conspiranoica: "Spagnuolo se juntaba con Villarruel y Pagano"

La diputada defendió a Karina Milei y denunció una opereta aunque el reporte citado no prueba que los audios sobre las coimas hayan sido falsificados.

Lilia Lemoine | Foto:CEDOC
Lilia Lemoine | Foto:CEDOC

Lilia Lemoine convirtió una noticia sobre los límites de un peritaje en una denuncia de conspiración. Al responder en X a una publicación de Radio Mitre sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, afirmó: “El audio donde decían que Karina cobraba coimas es FALSO”. El reporte citado, sin embargo, decía que no se había podido determinar su autenticidad: una conclusión distinta de demostrar una falsificación.

La diputada defendió a Karina Milei y apuntó contra Victoria Villarruel y Marcela Pagano. “Spagnuolo es un bobo, hablaba muchas pelotudeces, se juntaba con Villarruel y Pagano. Son socias. Terminó siendo usado para una opereta”, escribió. No acompañó esas acusaciones con pruebas en la publicación.

Lilia Lemoine

Su planteo desplazó el foco desde la investigación por presuntas irregularidades y sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) hacia una supuesta trama de grabaciones, filtraciones y aprietes. El principal blanco fue Pagano, a quien acusó de haber grabado a la secretaria general de la Presidencia y a otras personas durante reuniones en el Congreso.

“Cuidado si se juntan ‘a charlar’ con ella”, advirtió. Y agregó: “Por ahí no le contás algo corrupto, alcanza con que le cuentes algo íntimo, critiques a alguien o el audio le sirva para hacerte una edición”. Así, mezcló su defensa del oficialismo con una advertencia sobre conversaciones privadas.

Lemoine también involucró a Jorge Rial: “Encima se articula con Jorge Rial. Es experta en apretar y humillar gente”. Además, aludió a un conflicto de Pagano con una exempleada doméstica y le atribuyó vínculos judiciales. Son señalamientos de la legisladora, no hechos acreditados por el material que citó.

La diferencia entre el mensaje original y su respuesta es central. Según la información difundida por Mitre, el análisis atribuido a Gendarmería detectó cortes, discontinuidades e inconsistencias acústicas, además de indicios de regrabación y una interrupción de la cadena de custodia. Tampoco pudo descartar manipulación ni uso de inteligencia artificial.

También fuentes judiciales dijeron a Noticias Argentinas que aún no se había presentado ese informe firmado con las conclusiones de la pericia.

Eso describe limitaciones para autenticar los archivos y atribuir las voces. No prueba, por sí solo, que el contenido sea falso ni que Villarruel o Pagano hayan organizado una operación. Lemoine presentó como certeza lo que la noticia compartida describía como una imposibilidad técnica de concluir.

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Franco Guareschi

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