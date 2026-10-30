Lilia Lemoine conspiranoica: "Spagnuolo se juntaba con Villarruel y Pagano"

Lilia Lemoine convirtió una noticia sobre los límites de un peritaje en una denuncia de conspiración. Al responder en X a una publicación de Radio Mitre sobre los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, afirmó: “El audio donde decían que Karina cobraba coimas es FALSO”. El reporte citado, sin embargo, decía que no se había podido determinar su autenticidad: una conclusión distinta de demostrar una falsificación.

La diputada defendió a Karina Milei y apuntó contra Victoria Villarruel y Marcela Pagano. “Spagnuolo es un bobo, hablaba muchas pelotudeces, se juntaba con Villarruel y Pagano. Son socias. Terminó siendo usado para una opereta”, escribió. No acompañó esas acusaciones con pruebas en la publicación.

Su planteo desplazó el foco desde la investigación por presuntas irregularidades y sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) hacia una supuesta trama de grabaciones, filtraciones y aprietes. El principal blanco fue Pagano, a quien acusó de haber grabado a la secretaria general de la Presidencia y a otras personas durante reuniones en el Congreso.

“Cuidado si se juntan ‘a charlar’ con ella”, advirtió. Y agregó: “Por ahí no le contás algo corrupto, alcanza con que le cuentes algo íntimo, critiques a alguien o el audio le sirva para hacerte una edición”. Así, mezcló su defensa del oficialismo con una advertencia sobre conversaciones privadas.

Lemoine también involucró a Jorge Rial: “Encima se articula con Jorge Rial. Es experta en apretar y humillar gente”. Además, aludió a un conflicto de Pagano con una exempleada doméstica y le atribuyó vínculos judiciales. Son señalamientos de la legisladora, no hechos acreditados por el material que citó.

La diferencia entre el mensaje original y su respuesta es central. Según la información difundida por Mitre, el análisis atribuido a Gendarmería detectó cortes, discontinuidades e inconsistencias acústicas, además de indicios de regrabación y una interrupción de la cadena de custodia. Tampoco pudo descartar manipulación ni uso de inteligencia artificial.

También fuentes judiciales dijeron a Noticias Argentinas que aún no se había presentado ese informe firmado con las conclusiones de la pericia.

Eso describe limitaciones para autenticar los archivos y atribuir las voces. No prueba, por sí solo, que el contenido sea falso ni que Villarruel o Pagano hayan organizado una operación. Lemoine presentó como certeza lo que la noticia compartida describía como una imposibilidad técnica de concluir.