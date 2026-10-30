Video: el diputado kirchnerista Pietragalla a los empujones con la policía

Horacio Pietragalla Corti, diputado nacional de Unión por la Patria, protagonizó un cruce con efectivos de la Policía de la Ciudad durante un operativo contra un vendedor ambulante con discapacidad. El episodio ocurrió el miércoles 28 de octubre, cerca del Congreso, cuando los agentes intentaban secuestrar los cajones de fruta que el hombre ofrecía en la vereda.

La discusión quedó registrada en videos que circularon en redes sociales. “Soy diputado nacional y de acá no te llevás nada”, les dijo el legislador a los uniformados. Hubo empujones y reclamos del dirigente, que cuestionó que retiraran la mercadería de una persona que, según sostuvo, trabajaba para alimentar a sus hijos.

Una de las publicaciones fue la de Sabrina Ajmechet, quien compartió las imágenes en X y lanzó una crítica contra el exsecretario de Derechos Humanos. “¿Qué te crees, que tenés súper poderes Pietragalla?”, escribió. Y agregó: “Sos una vergüenza para nuestra democracia, eso sos”. El mensaje fue publicado el jueves 29 de octubre.

En su mensaje, Ajmechet remarcó que Pietragalla es diputado y que encabezó la Secretaría de Derechos Humanos. Su cuestionamiento apuntó al comportamiento del dirigente durante el operativo.

Pietragalla dio su explicación en otro registro difundido en redes. Contó que había salido a comprar comida y se acercó al ver a cuatro policías junto al vendedor. Sostuvo que buscaba impedir el decomiso y acusó a los efectivos de reaccionar con agresividad. Durante el intercambio también reclamó que no lo tocaran.

El procedimiento terminó con el secuestro de la mercadería y un acta contravencional al trabajador, según fuentes del Gobierno porteño citadas por el medio El Destape. Ese medio informó además que el acta policial consignó presuntas “agresiones verbales hacia los interventores” por parte del diputado.

El legislador denunció que los agentes habían hecho firmar al vendedor un acta en blanco. Afirmó que su abogado, Mariano Przybylski, acudió al lugar y logró que el documento se completara correctamente. Esa acusación forma parte de su versión sobre el operativo.

Pietragalla también relató que, tras el decomiso, los presentes organizaron una colecta para compensar al trabajador por los cajones retirados. Mientras la Policía dejó asentado el incidente en el acta, el diputado defendió su intervención como un intento de proteger el sustento del vendedor. Las imágenes llevaron el enfrentamiento callejero a la discusión política.